【旅遊氣泡】香港與新加坡的旅遊氣泡將延期兩周　旅發局：旅遊氣泡以旅客及公眾安全為先

▲ 香港與新加坡的旅遊氣泡將延期兩周。（資料圖片）

本港疫情反彈，商務及經濟發展局局長邱騰華今日（21日）表示，香港與新加坡「航空旅遊氣泡」宣布延期兩星期推行。邱騰華表示冀以負責任方法，減少對旅客不便，預計最快12月初再宣布「航空旅遊氣泡」新安排。

本港新增43宗確診個案及逾60初步確診個案，詳情即看：【下一頁】

邱騰華表示，航空旅遊氣泡按照兩地雙邊安排，必須以確保公共衛生為大前提。有見香港疫情反彈，若按計劃明天啟航，可能旋即須作調整，認為現時叫停的做法會較為負責任。他強調，旅遊氣泡設有熔斷機制，訂明如果在過去七日，平均每日源頭不明個案超過5宗，現時考慮到香港疫情數字急速上升，但有見近日香港確診數字已有所上升，延遲啟動機制，可以減少旅客出發的不確定性，因此港府與新加坡當局重新檢視情況，宣布有關決定。

香港旅遊發展局指支持旅遊氣泡是以旅客及公眾安全為先。在抗疫新常態下，明白疫情難免時有波動，必須謹慎應對，期待本地疫情能盡快緩和，再次迎接旅客來臨。

兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，互相通報相關的統計數據，保持緊密溝通，在12月初就啟航日期作出最新公布。旅客如欲透過「航空旅遊氣泡」安排往返兩地，應密切留意最新公布，並按自己的情況作出調整。

為了應對疫情可能出現反覆的情況，「航空旅遊氣泡」設有機制，可按情況配合增減專屬航班數目，甚或暫停航班。如果新加坡或香港最近的無關連本地個案七天移動平均數字超過每日五宗，「航空旅遊氣泡」安排將會於兩日（包括公布超標當日）後開始暫停，為期兩周；若上述數字在暫停兩周的最後一日回落至不超過五宗，「航空旅遊氣泡」安排將可於翌日恢復。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋