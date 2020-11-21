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【新冠肺炎】新增13宗不明源頭個案　患者居黃大仙、天后、啟德及日出康城等多地區

社會 16:46 2020/11/21

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

（資料圖片）

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，今日（21日）新增43宗確診個案，7宗輸入個案，13宗本地不明源頭感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱今日新增的個案中，有13宗為不明源頭感染個案，其中有8宗從社區檢測中心找到，詳情如下，

  • 第5521號個案，地盤裝修工人，39歲男，住黃大仙東頭邨富華樓
  • 第5233號個案，66歲男士，退休人士，住大角咀大全樓
  • 第5526號個案，71歲女士，住黃大仙東頭邨富華樓，平日有到街市
  • 第5529號個案，住火炭晉景園，有一位家人為陽性個案
  • 第5533號個案，45歲男士，住旺角利民大樓
  • 第5535號個案，64歲女士，為家庭主婦，住啟德嘉匯
  • 第5536號個案，住旺角花園街，有位朋友為相關個案
  • 第5539號個案，63歲男士，住深水埗，為退休人士，其中一位家人為初步確診者
  • 第5542號個案，62歲女士，為家庭主婦，住黃大仙東頭邨富華樓
  • 第5543號個案，77歲女士，住半山麥當奴道
  • 第5549號個案，52歲男士，住太子柏樹街
  • 第5552號個案，在職人士，住日出康城
  • 第5553號個案，57歲女士，住天后金龍臺

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記者：郭家穎

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