【新冠肺炎】新增13宗不明源頭個案　患者居黃大仙、天后、啟德及日出康城等多地區

▲ （資料圖片）

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，今日（21日）新增43宗確診個案，7宗輸入個案，13宗本地不明源頭感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱今日新增的個案中，有13宗為不明源頭感染個案，其中有8宗從社區檢測中心找到，詳情如下，

第5521號個案，地盤裝修工人，39歲男，住黃大仙東頭邨富華樓

第5233號個案，66歲男士，退休人士，住大角咀大全樓

第5526號個案，71歲女士，住黃大仙東頭邨富華樓，平日有到街市

第5529號個案，住火炭晉景園，有一位家人為陽性個案

第5533號個案，45歲男士，住旺角利民大樓

第5535號個案，64歲女士，為家庭主婦，住啟德嘉匯

第5536號個案，住旺角花園街，有位朋友為相關個案

第5539號個案，63歲男士，住深水埗，為退休人士，其中一位家人為初步確診者

第5542號個案，62歲女士，為家庭主婦，住黃大仙東頭邨富華樓

第5543號個案，77歲女士，住半山麥當奴道

第5549號個案，52歲男士，住太子柏樹街

第5552號個案，在職人士，住日出康城

第5553號個案，57歲女士，住天后金龍臺

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎