【換心續命】港媽水腫腳腫檢查證心臟衰竭靠強心針續命　兒子求AB型血心臟給予重生機會

▲ 港媽腳腫檢查證心臟衰竭靠強心針續命，兒子求AB型血心臟給予重生機會。

港媽陳麗娟（June）於三年前病毒感染患上心肌炎，現在心臟衰竭嚴重，目前於葛量洪醫院留醫，需長期吊強心針續命，急求AB型血屍心以獲重生機會。她說，若有機會康復，希望留在醫院做義，幫助同路人。

June的教會朋友為其開設了Facebook專頁「一顆等待的心 - 請代禱及呼籲器官捐贈」公開並更新她的病情。June兒子Arthur接受TOPick訪問時表示，媽媽於2017年出現水腫、腳腫的徵狀，上落樓梯亦有喘氣情況，求醫檢查發現患上心肌炎，且嚴重心臟衰竭，當時醫生推測是由病毒感染所致。

3年以來，June病情反覆，需要長期出入醫院檢查和觀察，Arthur表示，去年媽媽情況穩定，惟今年病情突然開始惡化，被告知需進行心臟移植。

雖然媽媽患病已有幾年，或多或少都有心理準備，都清楚這是要長期面對的健康問題，醫生亦講過有機會繼續惡化，但擔心一定有。

在輪候合適的心臟期間，由於心臟功能太弱，June要長期吊強心針延命，她於今年10月起入住葛量洪醫院，每日都要打針、抽血。近日，醫生更告知目前使用的強心針藥力已對她無效，若情況轉差，要改用一種24小時吊針的強心藥。

▲ 港媽陳麗娟（June）急求AB型血屍心續命。（Facebook專頁圖片）

▼ 點擊圖片放大 +2

Arthur形容媽媽性格尚算樂觀，亦看得到她有鬥志抗病，但深知一個病人面對遙遙無期的等待，有時心情都會低落。

始終心臟移植需要等候合適的屍心，醫生都難以預計要等多久，很多因素都無法操控。

爸爸在十多年前因胰臟癌離世，Arthur一直獨力照顧媽媽。他說，辛苦一定有，但很感恩在媽媽抗病的路上，有許多親人和朋友支持和鼓勵。即使疫情下，醫院探訪有限制，他亦不時與媽媽通話，希望與她一路同行。

June曾於專頁寫道，若有機會康復，心願希望留在醫院做義工，因為她明白等候的心情。Arthur表示，這些年來他都在摩洛哥工作，希望媽媽康復後，可以一起到那邊生活。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：沈佩珊