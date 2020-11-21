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【新冠肺炎】新增43宗確診個案　13宗不明源頭本地感染

社會 16:31 2020/11/21

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

本港新增43宗確診個案，包括13宗不明源頭本地感染。

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，今日（21日）新增43宗確診個案，７宗輸入個案，13宗本地不明源頭感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。

張竹君指出，Starlight跳舞群組多21人確診，涉及14個跳舞場所，食物及衞生局稍後會向有關群組人士發出強制檢測令。在Starlight跳舞群組中，新增確診個案包括8名老師。

（資料圖片）

新加坡民航局（21日）表示，面對香港確診個案近日呈反彈趨勢，與香港的「旅遊氣泡」如期明日落實，正與香港政府保持密切聯繫，同時因應香港確診個案增加，明天起經旅遊氣泡入境旅客，須增加多一次病毒測試，不過消息指有關星港旅遊氣泡計劃，港府因應疫情會延期。詳情即看：【下一頁】

另外，日前新增的確診個案中，一名75歲女士（個案編號：5487）為建生國際集團主席吳汪靜宜，居港島半山司徒拔道威利閣，上周六（14日）曾往灣仔舞蹈室Starlight Dance Club建生國際證實主席吳汪靜宜確診，正接受隔離治療情況良好，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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