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【Starlight群組】跳舞群組多21人曾到14個跳舞場所　政府將向有關人士發強制檢測令

社會 16:57 2020/11/21

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

跳舞群組多21人曾到14個跳舞場所，政府將向有關人士發強制檢測令。

本港新冠肺炎疫情疑出現反彈，今日（21日）新增43宗確診個案，包括36宗本地個案，13宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午交代有關情況。

跳舞群組再多21宗確診個案，當中包括8名舞蹈老師，其餘為學生和與他們有接觸人士，患者合共曾去過14個跳舞場所，包括Starlight Dance Club、Heavenly Dance Club、百樂會懷舊歌舞、Green Apple International Dance School等，遍佈港九各區。

張竹君指，跳舞群組相關個案至今已增至32宗，可見有蔓延跡象，估計已出現超級傳播情況，政府將要求11月1日起曾赴14個跳舞場所人士必須接受強制檢測。她補充，目前未追蹤到跳舞群組的感染源頭，將會繼續調查相關患者有否進行跳舞以外的其他活動，如唱歌等。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：沈佩珊

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