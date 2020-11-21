【Starlight群組】跳舞群組多21人曾到14個跳舞場所 政府將向有關人士發強制檢測令【附舞室名單】
社會 16:57 2020/11/21
本港新冠肺炎疫情疑出現反彈，今日（21日）新增43宗確診個案，包括36宗本地個案，13宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午交代有關情況。
跳舞群組再多21宗確診個案，當中包括8名舞蹈老師，其餘為學生和與他們有接觸人士，患者合共曾去過14個跳舞場所，遍佈港九新界各區。根據記者會初步資料，涉及的跳舞室名單如下：
港島
- 北角Shining Star Dance Studio
- 銅鑼灣Dance Culture
- 銅鑼灣Dance Star Academy
- 銅鑼灣Danzstage Dance Studio
- 灣仔Starlight Dance Club
- 灣仔Dance Concept
- 灣仔More Dance Fame
- 灣仔Tracy
- 上環Heavenly Dance
九龍：
- 新蒲崗新光宴會廳
- 深水埗百福工業大廈美德會
- 尖沙咀百樂會懷舊歌舞
- 旺角金雞商場金儷星鳳凰於飛懷舊歌舞
新界：
- 將軍澳 Green Apple International Dance School
張竹君指，患者大多去過3、4個跳舞場所，部分舞室只有1至2名患者去過。當中部分患者為單對單跳舞，亦有1名老師對多名學生的情況，而部分人士跳舞期間沒有戴口罩。
由於不少患者都去過3至4間跳舞場所，因此難以分析在哪個場合、哪一刻傳播。
她表示，跳舞群組相關個案至今已增至32宗，可見有蔓延跡象，相信已出現超級傳播情況，但目前未追蹤到跳舞群組的感染源頭，將會繼續調查相關患者有否進行跳舞以外的其他活動，如唱歌等。政府將要求11月1日後曾赴14個跳舞場所人士必須接受強制檢測。
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記者：沈佩珊