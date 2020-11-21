【Starlight群組】跳舞群組多21人曾到14個跳舞場所　政府將向有關人士發強制檢測令【附舞室名單】

▲ 跳舞群組多21人曾到14個跳舞場所，政府將向有關人士發強制檢測令。

本港新冠肺炎疫情疑出現反彈，今日（21日）新增43宗確診個案，包括36宗本地個案，13宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午交代有關情況。

跳舞群組再多21宗確診個案，當中包括8名舞蹈老師，其餘為學生和與他們有接觸人士，患者合共曾去過14個跳舞場所，遍佈港九新界各區。根據記者會初步資料，涉及的跳舞室名單如下：

港島

北角Shining Star Dance Studio

銅鑼灣Dance Culture

銅鑼灣Dance Star Academy

銅鑼灣Danzstage Dance Studio

灣仔Starlight Dance Club

灣仔Dance Concept

灣仔More Dance Fame

灣仔Tracy

上環Heavenly Dance

九龍：

新蒲崗新光宴會廳

深水埗百福工業大廈美德會

尖沙咀百樂會懷舊歌舞

旺角金雞商場金儷星鳳凰於飛懷舊歌舞

新界：

將軍澳 Green Apple International Dance School

張竹君指，患者大多去過3、4個跳舞場所，部分舞室只有1至2名患者去過。當中部分患者為單對單跳舞，亦有1名老師對多名學生的情況，而部分人士跳舞期間沒有戴口罩。

由於不少患者都去過3至4間跳舞場所，因此難以分析在哪個場合、哪一刻傳播。

她表示，跳舞群組相關個案至今已增至32宗，可見有蔓延跡象，相信已出現超級傳播情況，但目前未追蹤到跳舞群組的感染源頭，將會繼續調查相關患者有否進行跳舞以外的其他活動，如唱歌等。政府將要求11月1日後曾赴14個跳舞場所人士必須接受強制檢測。

▲ 涉事的其中一間舞廳，位於旺角金雞廣場字3樓 。（陳永康攝））

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記者：沈佩珊