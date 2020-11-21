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【踩過界II】4月偷食人夫黎振燁被雪逾半年　朱智賢亮相台慶劇復出有望

娛樂 17:30 2020/11/21

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

朱智賢將在《踩過界II》中有演出。

TVB台慶劇《踩過界II》播出，下星期將講到單元「圍村女子爭產案」，劇中有今年4月因偷食人夫黎振燁而被雪藏的朱智賢參演。朱智賢自發生偷食事件後，雖然獲男友謝東閔原諒，但就因公眾形象破產，被公司無了期地雪藏。

朱智賢相隔逾半年未有在電視中亮相，今次她在踩過界中演雙性人趙家希一角，將與戴耀明爭遺產。朱智賢亦有在Instagram貼出拍劇時的花絮照為劇集宣傳。

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朱智賢將亮相《踩過界II》。（Instagram圖片）

偷食事件令形象破產

今年4月，朱智賢被傳媒拍到與人夫黎振燁在車上偷食蛋糕，二人被揭發背伴侶出軌，而黎太更懷有身孕，事件令大眾嘩然。

之後，TVB為朱智賢召開記者會交代事件我，男友謝東閔亦有到場，並終公開戀情，又表示會原諒女友。

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不過，當時黎振燁就未有出席，有傳是黎太不想做大龍鳳。朱智賢與黎振燁雙雙被雪藏，但有指TVB保女棄男，故之後有傳多次朱智賢可解凍亮相《東張西望》做回主持，不過一直未有確實消息。

期間，朱智賢不時在社交平台分享行山做運動的靚相，似乎已從事件中走出，修心養性積極過人生。

朱智賢因偷食黎振燁而被雪藏。（經濟日報圖片庫）

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而黎振燁就在太太誕下一子後，專職做好爸爸，但工作方面亦未有消息傳出。

至今次《踩過界II》播出，是朱智賢自發生偷食事件後，亮相TVB的第一個節目，可說是解凍有望。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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