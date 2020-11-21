【新冠肺炎】再多9名確診病人康復出院　132名確診者仍然留醫

▲ 醫管局指132名確診者仍然留醫。（陳永康攝）

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，今日（21日）新增43宗確診個案，7宗輸入個案，13宗本地不明源頭感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情，詳情即睇：【下一頁】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，截至今早9時為止，醫管局共呈報56宗懷疑個案；在過去24小時，再多9名確診病人康復出院，至今共5248人康復出院。

另外，現時有132名確診者在19間醫院留醫，其中8人危殆、2人嚴重，其餘122名病人情況穩定。公立醫院正使用1060張負壓病床及577間負壓病房，其使用量分別是63%和77%。

劉家獻又指出正積極準備病床予初步確診及確診病人，有1200一線隔離病床可接收病人，參考確診個案增幅會好快，考慮在72小時準備內開亞博館，亞博館現時有1900張床，加埋一線隔離病床1200，660張2線病床，共有3000多床可接收病人。

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記者：郭家穎