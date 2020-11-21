【中文正字】小學生寫「知」字老師話錯　港媽搲爆頭大呻︰生仔要先讀中文系

▲ 有小學生寫「知」字，被老師用紅筆圈錯。

小學生寫中文字被老師圈錯，有時家長和學生都不知錯在哪裡，引發中文正字爭議。有港媽於社交媒體指出，小學生兒子寫「知」字，當中「矢」的部分被老師用紅筆圈起來，港媽卻摸不著頭腦，網上求教「究竟點寫至啱」。

改字改到懷疑人生

該名港媽昨日（20日）晚上於facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，首句即表示「真心誠意求教，究竟點寫至啱呢？」她上載了一張照片，兒子在中文格仔簿寫有「知」字，而老師把「矢」那一邊圈錯。

驟眼看來，小朋友寫的「知」字沒甚麼問題，港媽稱「求指點一二，唔想小朋友改完再改又摺角」，並hashtag「重讀小學」、「懷疑人生」、「生仔要先讀中文系」。

▲ 有網民指「矢」作為部首，右下應為一點而非一捺。（圖片來源︰「Tai Po 大埔」fb群組）

網民︰筆劃長短問題

網民紛紛集思廣益提供意見，留言達300多個，有中文系出身的網民表示「唔知錯咩」、「唔認為阿仔寫錯」等。不過，網民普遍認為問題出於「矢」右下部分，留言指「『矢』右下係一點唔係一捺」、「筆劃長短問題」、「『矢』做部首，要變一點」，其中一位網民表示︰

細個我老師教落，中文字係要有筆順之餘，筆劃長短都好重要，此乃繁體字的學問。

此外，不少網民有感小朋友所寫的「知」字，「口」字一邊問題較大，表示「左右結構寫得唔好」、「反而係個『口』字錯筆順」、「老師又無捉個『口』字咁細喎」。

港媽憂兒子抗拒中文

港媽留言回應網民，「又唔係毛筆字，點樣用鉛筆清晰地寫一點」，又透露擔心兒子未上到中學已抗拒中文。網民對此深表同情，寫道「依加做學生真難」、「小學捉字捉到懷疑人生」，也有網民相信老師原意是好的，只想小朋友學識寫一手好字，並建議港媽直接問老師最實際。

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責任編輯︰王明芳