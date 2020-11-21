【浪翠園三屍命案】警方指女戶主有情緒問題多年　3名死者事前曾飲大量酒精

▲ 警方指3人被發現時遺體已經腐化，沒有掙扎或表面傷痕。

深井浪翠園今日（21日）揭發三屍命案，涉事單位在3期10座，男戶主回家時開不到門，屋內反鎖無人應門，擔心妻子和子女的安全，報警求助。警方接報到場證實有3人死亡。

警方在晚上交代初步調查結果，３名死者是母親及子女關係，女戶主年約51歲，是一名家庭主婦，子女分別16歲和21歲。3人被發現時遺體已經腐化，沒有掙扎或表面傷痕。兒子是中四學生，大女是大學生，不過二人在9月開始沒有上學。

警方指男戶主年約56歲，從事資訊科技工作，近日與妻子有感情問題，早前因爭執離家，在本月11日曾要求回家，與妻子聯絡後，妻子沒有回覆，今日上門發現反鎖，消防破門而入，發現主人房有3具屍體，所有門及窗用毛巾封起，屍體開始腐爛，主人房有燒過的炭以及半包未燒完的炭，大廳中間有不同的酒，有啤酒、荔枝酒、伏特加、紅酒等。

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現場有一封遺書是其中一名死者寫的，表明心情很差，故此希望生命告一段落。警方指女戶主本身有情緒問題多年，與丈夫也有感情問題，丈夫曾要求於11日回家，不過妻子不太同意，二人曾有爭執。

初步調查相信有人先將炭在廚房燒著，然後搬入房，估計3人事前應該飲了很多酒，而且在廁所也發現嘔吐物，死因相信是吸入過量一氧化碳，至少離世5至6日。

警方又指閉路電視見到在11月14日女戶主曾與女兒到附近的超市購物，之後也沒有離開單位，而3名死者的手機在上周六之後也沒有任何回覆信息，附近的街坊都指在11月14日後單位沒有亮燈，警方估計事發在該日子附近，男戶主今日揭發事件後亦出現情緒問題，現時在仁濟醫院留醫接受治療。

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記者：伍瑋瑋