【金馬獎2020】《幻愛》奪最佳改編劇本獎 陳淑芳獲最佳女配喜極而泣

▲ 香港電影《幻愛》奪得金馬獎最佳改編劇本。

第57屆台灣金馬獎頒獎典禮今晚（11月21日）在台北國父紀念館舉行，最佳女配角由電影《親愛的房客》的81歲台灣資深演員陳淑芳奪得。

這是從影逾63年的陳淑芳首度獲提名金馬獎，甫入圍即獲獎，而她在台上喜極而泣。至於男配角由《同學麥娜絲》的納豆奪得，他在台上亦淚流滿面。

最佳編劇由《消失的情人節》陳玉勳奪得。他上台致謝稱自己未寫過劇本，指這是條漫長孤獨的路。他指自己「下海」寫劇本，因為找不到編劇，因為我們會折磨他們，折磨到最後感到不好意思，因此都是自己寫。

《消失的情人節》講述超級急性子的楊曉淇（李霈瑜飾演）和天生是「慢世魔王」的阿泰（劉冠廷飾演）的故事。曉淇行事俐落、反應敏捷，在郵局工作的她，30歲仍然單身，生活單調。

情人節前夕，她被一位型男搭訕約會，脫單在望，怎料一覺醒來，她夢寐以求的情人節，連同陽光男與每天都在郵局出現的寄信常客阿泰也同時失蹤了。曉淇為了尋找真相，因此踏上一次奇幻之旅。

當巴士司機的暖男阿泰講述自己故事時，才跟觀眾揭曉原來情人節當天，時間突然靜止了，他自己卻是少數沒有受影響、仍然能行動自如的人。當人人都呆住的時候，阿泰會如何利用這多出來的一天？這是一個關於寂寞、關於消失了的人、關於愛情和時機的故事。劇本天馬行空，奇幻有趣又有感人的深情。

▲ 《幻愛》編劇之一曾俊榮。

最佳改編劇本由香港電影《幻愛》的曾俊榮、周冠威奪得。影片是關於神分裂症康復者與心理輔導員一段懸疑曲折的禁戀愛情故事。

監製兼編劇曾俊榮在上台領獎致謝辭表示昨天晚上到分享會時，有位從香港來台灣讀書的年輕人，對方向他表示已看了《幻愛》4次，覺得該片在這個時候好像成了他們的安慰，這令曾俊榮感動。

另外，最佳劇情短片則由香港製作的《夜更》奪得。