【金馬獎2020】81歲陳淑芳連奪金馬影后+女配角 《親愛的房客》莫子儀成金馬影帝

▲ 陳淑芳奪金馬影后。

第57屆台灣金馬獎頒獎典禮今晚在台北國父紀念館舉行，港片《幻愛》、《手捲煙》、《狂舞派3》都有份角逐大獎，林家棟同時角逐最佳男主角，最後由《親愛的房客》的莫子儀榮登金馬影帝，而81歲的陳淑芳就憑《孤味》得金馬影后，打敗《腿》的桂綸鎂等，而她也憑著《親愛的房客》榮獲最佳女配角。

本屆最威水的電影則是連奪5獎的《消失的情人節》，獎項分別是最佳劇情長片、導演、原著劇本、剪輯及視覺效果。

《消失的情人節》是陳玉勳憑繼《熱帶魚》和《愛情來了》後，再度推出的愛情喜劇，也是他醞釀了20年的劇本。而今次是陳玉勳在首度獲提名金馬獎最佳導演，今次入圍即獲獎。而《消失的情人節》同時獲得最佳原著劇本。

陳玉勳對於得獎表現興奮，稱跟蔡明亮及侯孝賢等不同導演合作過後，得到不同的啟發。

《消失的情人節》講述超級急性子的楊曉淇（李霈瑜飾演）和天生是「慢世魔王」的阿泰（劉冠廷飾演）的故事。

在郵局工作曉淇30歲仍然單身，情人節前夕，她被一位型男搭訕約會，脫單在望，怎料一覺醒來，她夢寐以求的情人節，連同型男以及寄信常客阿泰也同時失蹤了。原來情人節當天，時間突然靜止了，但當巴士司機的暖男阿泰卻是例外。當人人都呆住的時候，本來凡事慢過人不斷錯失機會的阿泰，終於能表達他對心儀對象的愛。雖然是愛情喜劇，但劇本天馬行空，奇幻有趣清新又有感人的深情，加上給予男女主角不少發揮空間，帶來一部賞心悅目又令觀眾有感悟的電影。

陳淑芳破天荒奪影后及女配

影后由今年81歲的資深演員陳淑芳憑電影《孤味》奪得，她並打破葉德嫻《桃姐》的紀錄，成為金馬獎最年長的影后。另外，她同時亦憑《親愛的房客》奪得今屆金馬獎最佳女配角。

她在台上說：「我覺得國父紀念館好美，這是我第一次來⋯」然後話鋒一轉幽默地稱：「我都已經80幾了，但這個（金馬獎座）這麼重！但我還是會拿走！」

▲ 《親愛的房客》奪男主角獎。

最佳男主角由《親愛的房客》莫子儀奪得，擊敗《手捲煙》的林家棟。莫子儀戲中演照顧患有糖尿病及腳有傷口的的房東周秀玉（陳淑芳飾），可是背後另有動機，演出很有層次而且感人。至於今年終身成就獎，就頒予現年73歲的台灣殿堂級導演侯孝賢。