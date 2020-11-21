政府證實機場檢測的25宗個案 以不同方式檢測得出不同結果

▲ 機場檢測其中25宗個案以不同方式檢測出現不同結果差異。（資料圖片）

食物及衞生局證實在機場進行的新型冠狀病毒測試中，有25宗個案由不同機構，以不同檢測技術，對不同採樣方式採集的樣本，分別得出不同程度的結果差異。

政府上月28日起一連3周，在機場測試一套以「漱口樣本」作為採樣方式的病毒檢測技術，同時測試以深喉唾液樣本進行有關檢測，與衞生署目前使用的深喉唾液檢測並行進行及作出比對。

局方確認測試中一共有25個個案，由不同機構以不同檢測技術，對以不同採樣方式採集的樣本，分別得出不同程度的結果差異。其中6個個案，在衞生署的機場臨時樣本採集中心，以深喉唾液樣本驗出陰性，但由參與測試機構對漱口樣本進行檢測，就分別驗出陽性、陰性或未能確定結果。當中4個深喉唾液樣本，在衞生署覆檢時亦呈陽性。

同時亦有其他個案，漱口樣本檢測為陰性，但在衞生署的深喉唾液樣本檢測就驗出陽性。詳細結果須待分析測試數據再作評估，現階段政府對測試未有結論。

當局強調，所有相關旅客經覆檢被界定為確診個案者，均已按既定程序送院隔離，又指用於病毒病測試的各種檢測技術及採樣方法均有優勢及局限，採用不同的檢測技術或採樣方式，得出不同結果亦非罕見，科學上並無一種檢測技術或採樣模式，可確保百分百準確，機場測試的目標在於將不同檢測技術或採樣方式與現行安排作出比對，政府會繼續分析測試數據並檢視不同檢測技術和採樣方式的適用性。

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記者：伍瑋瑋