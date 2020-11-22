【強制檢測】曾到14個跳舞室人士須強制檢測 基層確診者可獲5000元津貼《內附場所名單》

▲ 於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於11月24日或之前接受新冠病毒病核酸檢測。

政府今日（22日）首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於11月24日或之前接受新冠病毒病核酸檢測。

考慮到部分市民擔心接受檢測確診後會影響生計，政府將會為本地感染確診的市民提供一次性的津貼，金額為一筆過港幣5,000元。詳情稍後會由勞工及福利局公布。詳情即看：【下一頁】



食物及衞生局發言人表示本地疫情急速惡化，近日與跳舞活動及場所相關的群組確診個案數目不斷大幅颷升，涉及確診個案分布全港各區，部分人士並沒有病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈。政府必須果斷行動，為盡快截斷病毒傳播鏈。

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

受檢人士亦必須於11月27日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。發言人表示為減低傳播風險，受檢人士在等候檢測結果期間應盡量留在家中，不要外出。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。



發言人指該14指明跳舞場所以派對房間模式運作，根據食物及衞生局局長於十一月二十日按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）作出的指示及指明，有關場所於11月22日至11月26日的五日期間必須關閉。

涉事的14間跳舞室的名單如下：

港島

１ Shining Star Dance Studio

北角英皇道 75-83 號聯合出版大廈 22 樓全層

２ 香港明星舞蹈藝術學校

銅鑼灣謝斐道 496 號金利文廣場 6/F

３ DanzStage Dance Studio

銅鑼灣電氣道 148 號 20 樓

４ Dance Culture

銅鑼灣謝斐道 496 號金利文廣場 20 樓

５ More Dance Fame

灣仔謝斐道 414-424 號中望商業中心 5 樓全層

６ Starlight Dance Club

灣仔駱克道 349-353 號三湘大廈 32 樓

７ Heavenly Dance

上環德輔道西 9 號 8 樓

８ Chassé

灣仔軒尼詩道 314-324 號 W SQUARE 6 樓

９ Dance Concept

灣仔灣仔道 230 號佳誠大廈 7 樓

九龍

10 美德會

深水埗大南西街 615-617 號百福工業大廈 2 樓

11 百樂會懷舊歌舞

尖沙咀加拿分道 25-31 號國際商業信貨銀行大廈 9 層

12 金麗會

旺角金雞廣場 3 樓

13 新光宴會廳

新蒲崗寧遠街 3-23 號越秀廣場 5 樓



新界

14 Green Apple International Dance School 將軍澳唐賢街 29 號藍塘傲地下 2B

此外於這段期間在餐飲處所（包括酒吧或酒館）及夜店或夜總會內亦不得進行現場表演及跳舞活動。





政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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記者：伍瑋瑋