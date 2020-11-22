  • 28°C
香港時間 : 20201122日 (日) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】王子涵初入《愛回家》做許家傑秘書 王晶愛女英大學畢業不想靠父蔭【有片】

娛樂 10:53 2020/11/22

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

王子涵加入《愛回家》。

《愛‧回家之開心速遞》經常有新面孔製造驚喜，昨晚（11月21日）《愛回家》又有新角色，導演王晶愛女王子涵初登場，飾演劇中送水輝新請的女秘書蔡玉皎，扮演傻大姐的王子涵頗為搶鏡，劇中為三太樊亦敏身負秘密任務的蔡玉皎，相信可成《愛回家》長駐角色。

昨晚一集《愛回家》講到新上任接龍總監一職的「送水輝」，要請女秘書一職，大小姐於是親自監督，終於請了打扮似極80年代女歌手的傻大姐蔡王皎。

不過，玉皎原來是三太兒子Joe的女友，奉命入接龍原來是要探察軍情，因此惹得大小姐猜忌，處處留難，但天真傻仔的玉皎最終也立功，獲得公司同事信任....

【開心速遞】方伊琪「衣夫人」造型亂入《愛回家》　廿歲嫁音樂人相愛近半世紀

王子涵發布劇中新造型。 （取自IG）

初拍處境劇的王子涵，做傻大姐十分搞笑，表現也討好，不過角色是否會長駐劇組，她也賣關子，表示監製要視乎情況觀眾反應才作決定。

現年30歲的王子涵（Dada），是港片著名導演王晶女兒，本身學歷不俗，畢業於著名的倫敦藝術大學的化妝及髮型形象設計系，她大學畢業後，2007年返港加入電影圈，在王晶電影《七擒七縱七色狼》演出，雖然並非女主角，卻總算開始了演藝事業第一步。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【星二代】王子涵坦承做「王晶女兒」是包袱　Dada：爸爸好少稱讚我

王子涵後來亦演出王晶出品電影《甜心粉絲王》、《黑勢力》，也參演劇集《火線下的江湖大佬》、《賭城群英會》等，雖然主要是父親投資的作品，不過Dada曾在訪問坦言，不希望靠父蔭，而以個人實力創出成績。

而且王子涵亦講過，外間以為父親會為她安排好工作，故沒人敢找她演戲，所以要更加努力，令別人選角時就會想到她。

Dada擁健塵性感。（取自Facebook）

演得不好王晶會罵

去年她再度演出王晶投資的劇集《荷里活有個大老千》，劇中跟實力派鄭則仕、金燕玲合作，王子涵亦珍惜機會，用心演好角色，外間對她的評價尚算不俗。

王子涵更稱父親在片場從沒偏私，如她演得不好，會被更加嚴厲地批評。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

星二代入行都會背負父母的包袱，Dada曾向TOPick稱：「一入行時沒有，後來感受到有一點點壓力，最近會覺得有些東西是要兼顧的，有些事實是不能逃避的，而自己可以避重就輕的。」

她又指，『王晶女兒』可以是包袱，也可以不是，全靠自己的看法：「就像一個生招牌你要肩負，不能搞砸。同一時間不能持著有這個招牌而覺得自己應該有甚麼優待。」

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【相濡以沫】「賈名媛」邱芷微與男友同被患惡疾互相扶持　陳志忠感激女友：幸好有她
18:37 2020/11/20
【相濡以沫】「賈名媛」邱芷微與男友同被患惡疾互相扶持　陳志忠感激女友：幸好有她
【開心速遞】啤啤患病險死熊家淚崩告別　狗演員Summer「超好戲」網民大讚可愛【有片】
11:00 2020/11/10
【開心速遞】啤啤患病險死熊家淚崩告別　狗演員Summer「超好戲」網民大讚可愛【有片】
【開心速遞】林淑敏激動尋父+含淚剖白演技獲讚　《愛回家》大小姐父女和好超感人【有片】
12:01 2020/11/13
【開心速遞】林淑敏激動尋父+含淚剖白演技獲讚　《愛回家》大小姐父女和好超感人【有片】
開心速遞 娛樂人物職業 林淑敏 樊亦敏 許家傑 鄭世豪 演員 星二代 電視劇 王晶

最高瀏覽

【三屍命案】深井浪翠園揭三屍命案　女戶主疑偕子女身亡
13:52 2020/11/21
【三屍命案】深井浪翠園揭三屍命案　女戶主疑偕子女身亡
【三屍命案】深井浪翠園三屍命案　消息：夫婦疑感情生變男戶主離家近兩個月
15:15 2020/11/21
【三屍命案】深井浪翠園三屍命案　消息：夫婦疑感情生變男戶主離家近兩個月
【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人
10:35 2020/11/21
【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人