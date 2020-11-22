【開心速遞】王子涵初入《愛回家》做許家傑秘書 王晶愛女英大學畢業不想靠父蔭【有片】

▲ 王子涵加入《愛回家》。

《愛‧回家之開心速遞》經常有新面孔製造驚喜，昨晚（11月21日）《愛回家》又有新角色，導演王晶愛女王子涵初登場，飾演劇中送水輝新請的女秘書蔡玉皎，扮演傻大姐的王子涵頗為搶鏡，劇中為三太樊亦敏身負秘密任務的蔡玉皎，相信可成《愛回家》長駐角色。

昨晚一集《愛回家》講到新上任接龍總監一職的「送水輝」，要請女秘書一職，大小姐於是親自監督，終於請了打扮似極80年代女歌手的傻大姐蔡王皎。

不過，玉皎原來是三太兒子Joe的女友，奉命入接龍原來是要探察軍情，因此惹得大小姐猜忌，處處留難，但天真傻仔的玉皎最終也立功，獲得公司同事信任....

【開心速遞】方伊琪「衣夫人」造型亂入《愛回家》 廿歲嫁音樂人相愛近半世紀

▲ 王子涵發布劇中新造型。 （取自IG）

初拍處境劇的王子涵，做傻大姐十分搞笑，表現也討好，不過角色是否會長駐劇組，她也賣關子，表示監製要視乎情況觀眾反應才作決定。

現年30歲的王子涵（Dada），是港片著名導演王晶女兒，本身學歷不俗，畢業於著名的倫敦藝術大學的化妝及髮型形象設計系，她大學畢業後，2007年返港加入電影圈，在王晶電影《七擒七縱七色狼》演出，雖然並非女主角，卻總算開始了演藝事業第一步。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【星二代】王子涵坦承做「王晶女兒」是包袱 Dada：爸爸好少稱讚我

王子涵後來亦演出王晶出品電影《甜心粉絲王》、《黑勢力》，也參演劇集《火線下的江湖大佬》、《賭城群英會》等，雖然主要是父親投資的作品，不過Dada曾在訪問坦言，不希望靠父蔭，而以個人實力創出成績。

而且王子涵亦講過，外間以為父親會為她安排好工作，故沒人敢找她演戲，所以要更加努力，令別人選角時就會想到她。

▲ Dada擁健塵性感。（取自Facebook）

演得不好王晶會罵

去年她再度演出王晶投資的劇集《荷里活有個大老千》，劇中跟實力派鄭則仕、金燕玲合作，王子涵亦珍惜機會，用心演好角色，外間對她的評價尚算不俗。

王子涵更稱父親在片場從沒偏私，如她演得不好，會被更加嚴厲地批評。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

星二代入行都會背負父母的包袱，Dada曾向TOPick稱：「一入行時沒有，後來感受到有一點點壓力，最近會覺得有些東西是要兼顧的，有些事實是不能逃避的，而自己可以避重就輕的。」

她又指，『王晶女兒』可以是包袱，也可以不是，全靠自己的看法：「就像一個生招牌你要肩負，不能搞砸。同一時間不能持著有這個招牌而覺得自己應該有甚麼優待。」