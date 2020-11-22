【防疫措施】張建宗指香港正處於防疫的危急時刻 不排除推出更嚴厲的防疫抗疫措施

▲ 政務司司長張建宗今日（22日）網誌指出，近日本港疫情出現急速惡化，面對疫情形勢急轉。

政務司司長張建宗今日（22日）網誌指出，近日本港疫情出現急速惡化，面對疫情形勢急轉，來勢洶洶，市民要加強自律和自我保護，佩戴口罩，減少非必要的外出和聚會，堅守社交距離，注意個人和環境衞生，並嚴格遵守各處所的防疫規定和限制。

他指出考慮到最新的公共衞生風險評估，特別是近期個案顯示涉及不佩戴口罩的活動和不同社交活動所帶來較高的風險，有需要再進一步收緊在第599F章下實施的社交距離措施。

政府昨日公佈在餐飲處所（包括酒吧或酒館）及夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活動﹔以及所有設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）必須關閉。上述措施已於今日（11月22日）零時零分起生效。

香港正處於防疫的危急時刻，大家千萬不能掉以輕心。特區政府正嚴陣以待，密切留意疫情發展，不排除推出更嚴厲的防疫抗疫措施，全力遏制疫情，令粵澳及內地當局對香港放心，務能盡早逐步有序地恢復三地通關，重啟本港經濟。

對於經濟前景，他表示本港整體經濟方面，第三季有一些改善。然而，第四季經濟很大程度上取決於本地疫情發展，目前的第四波疫情來勢洶洶，經濟前景仍面對不確定性，就業市場疲弱，預期會面對相當壓力，失業率依然會偏高。

在經濟低迷和失業率高企下，求職難度大大增加。因此，自我增值及技術提升對於保持自己的競爭力非常重要。政府一直在這方面提供和加強支援，透過培訓和持續教育，提升本地勞動人口的就業能力及競爭力。

另外，政府首次引用條例，曾到14個跳舞室人士須強制檢測，基層確診者可獲5000元津貼，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋