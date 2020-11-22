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【強制檢測】陳肇始指本港疫情惡化　政府向確診者發放5000元津貼

社會 10:40 2020/11/22

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，港府今日刊憲，要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於11月24日或之前接受新冠肺炎病毒檢測。食物及衞生局局長陳肇始表示，由於本港疫情有惡化，當局要強化檢測工作，故要求「跳舞群組」有關人士做檢測，又稱明白到有基層市民擔心因檢測確診後會影響生計，當局會向確診者發放一筆過5000元津貼，毋須資產審查。

陳肇始今早（22日）接受電台訪問時指出，本港疫情已有惡化，當局為強化檢測工作，今日向「跳舞群組」發出指示，要求本月1日至21日到過14間指明跳舞場所的人士，要在24日或之前接受檢測，又指愈多人檢測，找到的確診者數目亦會更高。另外，當局亦會計劃下周再增加最少5個社區檢測中心，並會在各個疫情較嚴峻的地區增設流動採樣或流動車派採樣瓶。

曾到14個跳舞室人士須強制檢測，詳情即看：【下一頁】

她又指出，強制檢測的人士假如沒有在指示日期前檢測，可被罰款或檢控，但強調強制檢測指示並非想「懲罰人」，而是希望有關人士可以幫忙遏止疫情，接受檢測，又呼籲市民在現時疫情惡化情況下減少不必要聚集。

陳肇始說，留意到有部分人士，尤其是基層市民會對強制檢測卻步，因有些人會擔心確診在後會「手停口停」影響生計，當局會向確診者發放一筆過5000元津貼，勞工及福利局敲定細節後會盡快公布。

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記者：郭詩詩

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