【除罩自拍】疫情下幼稚園師與學生面貼面除罩自拍 家長：我真係好嬲！

▲ 有家長在網上討論區「親子王國」發文，指兒子就讀的幼稚園，老師和學生竟脫下口罩，輪流面貼面自拍。

在新冠肺炎疫情及上呼吸道感染的夾擊下，在學幼童和老師理應保持個人衛生，減少親密接觸。不過近日有家長在網上討論區「親子王國」發文，指兒子就讀的幼稚園，老師和學生竟脫下口罩，輪流面貼面自拍，令家長大呼：「我真係好嬲！完全接受唔到！」

家長指，圖中老師「好明顯dress up晒，借啲小朋友自拍打卡，放上ig俾我見到！」。從家長貼出的組圖可見，老師和九位學生都穿上萬聖節裝扮，當中只有一張相，老師和學生都有戴口罩，其餘都是脫下口罩自拍。

發文家長指出，老師和全班同學面貼面自拍，甚至有小朋友「錫錫老師塊面」，自己「完全接受唔到！平日要教佢哋戴好口罩已經好花心機，老師竟然帶頭教小朋友除口罩自拍？有冇搞錯？」

帖子引來網民熱議，不少網民直指老師離譜，「咁嘅時勢真係好唔ok，點知佢係咪隱形傳播者？」、「大部分老師都教小朋友唔可以除低口罩，佢點以身作則？」，也有網民指一定要跟學校反映，「如果校方知情及同意老師咁做，我會幫小朋友轉校」。

亦有網民關注私隱問題，指「就算唔係疫情，無家長同意下將小朋友樣子公開在社交平台已不恰當」。

發文家長指已向學校投訴，學校回覆進行活動時有跟足防疫指引，日後會加強和老師溝通。

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責任編輯︰王明芳