【食不安心】連鎖麵包店恐有播毒危機　麵包跌落地送貨員徒手執拾鞋底檻過

▲ 有麵包店送貨員徒手執抬麵包，還以鞋底檻過麵包。

本港新冠肺炎疫情有再度爆發危機，飲食業的衛生情況令人關注。昨日（21日）在社交平台瘋傳一條麵包送貨員的影片，見到貨車上一些無包裝的麵包散落地，一名送貨員徒手執拾麵包，另一名送貨員則以鞋底跨過麵包去落閘，豈料一落閘便爆出麵包店的名字，被網民取笑是「豬隊友」。

影片在facebook群組「Simon Li 飲食天地」及「Tai Po 大埔」轉發，兩名麵包送貨員在貨車上整理貨物，其中一名送貨員見有些無包裝的麵包跌落地，就徒手執拾麵包，放回麵包架。

▲ 送貨員徒手執拾地下的麵包。（影片截圖）

另一名身形較胖的送貨員，則疑似發現有人拍攝，以鞋底跨過麵包，去車尾落閘阻檔拍攝，豈料一落閘更「出事」，車尾閘曝露了麵包店名。

原本徒手的送貨員此時戴返手套，繼續整理麵包貨架，兩人並合力將貨架搬落車，準備送往店舖。

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有網民認為是員工的操守問題，相信是麵包沒有放得穩妥，網民批評員工就此徒手執拾麵包有欠衛生。

就咁用手拎，仲要鞋底檻過麵包，比人食㗎大佬，好恐怖啫，而家仲係肺炎，唔好咁啦！

網民又笑言兩人是「豬隊友」，本來不知道是哪間店，「一落閘立刻清楚曬」、「應該係想落閘遮醜，他忘記了……那道閘門招牌名」。

有聲稱做過麵包行業的網民稱，很多行內員工都是這樣欠衛生，「只係無俾人見到」。所以不少人認為，光顧店內有廚房焗製的麵包店較有信心，「起碼係新鮮出爐」，連鎖麵包店都是工場生產，會有較多衛生問題。

有網民亦指出，很多麵包店因應疫情多推出獨立包裝麵包，惟該出事的麵包店仍堅持無獨立包裝，再「用個唔知乾唔乾淨嘅夾同盤」，令人失去信心。

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責任編輯︰羅嘉欣