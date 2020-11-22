房委會今月起至明年3月　暫緩向公屋租戶發出遷出通知書

▲ 鑑於疫情持續，房委會決定延長暫緩發出遷出通知書措施。（政府新聞網）

香港房屋委員會今日（22日）宣布，公屋租戶如有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書，若有關申請獲批，房委會將於2020年11月至2021年3月期間暫緩向該些租戶發出有關通知書。



鑑於2019冠狀病毒病疫情的影響，房委會已於本年5月至10月期間，對有短暫經濟困難而未能及時繳交租金的租戶，暫緩發出遷出通知書。



房委會發言人表示，因應疫情持續，經濟環境及就業情況繼續受到影響，房委會決定延長有關暫緩發出遷出通知書措施，希望可以幫助有經濟困難的租戶渡過困境。



此外，房委會一直透過租金援助計劃協助有短暫經濟困難的公屋租戶。在計劃下，合資格的申請人可獲減免一半或四分之一租金，為期兩年。發言人指，房委會每2年覆檢租援受助人的資格，以決定是否繼續批出租援。當租援受助人的家庭收入有所改善，或家庭人數有變動時，須主動通知房委會，以作資格覆核，強調房委會亦會作抽樣調查，以防止濫用。

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記者：郭詩詩