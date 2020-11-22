區議員王百羽及李軒朗涉嫌串謀詐騙被捕　警方稱不排除有更多人被捕

▲ （李軒朗社交平台圖片）

警方清晨拘捕天水圍區議員王百羽、九龍城區議員李軒朗，以及公司「U Made This」董事陳梓謙，涉及「串謀詐騙」。



警方表示，商業罪案調查科人員經深入調查後，今日（22日）採取行動，分別於元朗、沙田及紅磡區拘捕3名本地男子，年齡介乎26至29歲，涉嫌「串謀詐騙」。



調查顯示，2名分別26歲及29歲的被捕男子參選立法會功能組別選舉時，申報選舉開支為489萬元，並報稱當中約450萬元由同一間公司捐贈，而該公司的董事為另一名26歲被捕男子。3名被捕男子現正被扣留調查。行動仍在繼續進行，不排除有更多人被捕。

▲ （張秀賢社交平台圖片）

元朗區議員張秀賢今早在社交平台表示，元朗區議員王百羽及九龍城區議員李軒朗，早上約6時被商罪科警員拘捕。其中，李軒朗的社交平台發貼交指，「軒朗於今晨約七時被商業罪案調查科上門拘捕，現身處田心警署，已有律師陪同。元朗區議員王百羽亦於今晨被捕」。

立法會換屆選舉原於今年9月舉行，二人競逐立法會選舉的區議會（二）功能界別議席，即俗稱超級區議會，但其後因疫情嚴峻，政府宣布延後選舉一年。

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記者：郭詩詩