【恐怖意外】平價羽毛球拍一揮斷開 球拍擊中12歲男童腦出血死亡

內地湖南發生一宗恐怖劣質平價羽毛球拍命案。一名12歲男童小雷，本月初與幾位同學在校內一家超市花了25元（約30港元）購買4塊羽毛球拍，大家到球場打羽毛球。小雷中場休息，其他同學繼續，未幾，其中一塊羽毛球拍突然斷裂，柄桿分離，球拍飛脫擊中坐在旁邊的小雷，傷及顱腦，小雷立即倒地，現場遺下一大灘血漬，小雷送院搶救，一星期後不治。

事發後，小雷父親向超市、球拍廠家和學校追究責任，球拍製造商回應內地傳媒查詢時，只表示：「我們自己會處理好，事情搞好了你們就會知道了」，也沒有回應球拍是否存在品質問題。

傷口出血不止 一星期後被宣佈「臨床死亡」

小雷父親翻查校內超市閉路電視，發現小雷與4名同學購買球拍後，發現其中一塊的球桿柄與球拍之間有鬆動情況，折返超市要求退還。但超市職員並沒有更換球拍，只用膠紙將鬆動部份纏緊，結果就發生了今次的悲劇。

小雷父親認為，今次意外源自於超市售賣的羽毛球拍質量有關，但超市員工事後辯稱，曾看過用膠紙纏住的球拍，並非他們家出售的球拍。小雷父親指，由於他的家庭經濟壓力大，並沒能力進行起訴。

小雷被球拍所傷後，傷口出血不止，送院後接受兩次開顱手術，情況十分不穩定，一星期後被宣佈「臨床死亡」。目前，當地警方及教育部門已介入調查。

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責任編輯︰王明芳