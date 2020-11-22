【使徒行者3】江美儀宣布入五要做一件事 美魔女茹素排毒保少女蠻腰【內附餐單】

▲ 明年50歲江美儀侬然甚fit。

近日演出《使徒行者3》跟苗僑偉演出感人夫妻情的江美儀，是圈中出名的美魔女。江美儀日前在IG騷出小蠻腰，就被不少網民大讚身材不輸妙齡少女，而明年踏入50歲的江美儀，並宣布入五前決定要做一件事，不少好友都對江美儀的重大決定表示支持。

今年49歲的江美儀，早前在IG晒一身運動Look，大騷零贅肉身型，身穿Sport bra大曬小蠻腰，她並宣布有件「入五」前要做的大事，提醒網民去其YouTube頻道睇。

▲ 江美儀大晒小蠻腰。（取自IG）

明年參加半馬

原來江美儀決定要挑戰參加半馬，她原打算今年5月赴日本參加5公里，但因疫情關而取消，她又指平時都跑12至14公里，故想試半馬，希望慢慢跑也可以完成。

江美儀稱：「我想衝破自己，我由細到大都沒諗過自己會跑步，亦都沒想過會堅持這個運動可以這麼久，所以今次參加，我便同自己講，50歲之前，不如試吓做這件事，看可否跑到？」

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江美儀一向保養得很好，曾於IG貼出三點式照展現勻稱身段，自信心十足。

她演出時又常作不同嘗試，早年於《名媛望族》便曾以黑絲情挑劉松仁，拍攝節目《街市遊樂園》時以學生妹打扮示人，早前《殺手》的cosplay造型也頗出位。

她曾接受TOPick訪問分享keep弗秘方指，3年前，她因宗教信仰的原故，美儀每個月都有一半日子是茹素，她卻發現轉變飲食習慣後身體有莫大改變，亦成功去掉水腫。

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▲ 江美儀保持美好身型。

茹素排毒保身型

江美儀謂多吃素後排毒功能改善，上洗手間的次數也變多，亦清走不少宿便。

她說：「現在連帶飲食習慣也改變，不會再大魚大肉，可能胃部不習慣消化太多肉類，主要食魚、白肉及蔬菜。轉變了飲食習慣後，人也變得精神兼皮膚變好，另外可以成功去水腫。」

▲ 跟苗僑偉大鬥演技。

另外近年愛上行山的江美儀，每星期保持一定運動量，更加入周潤發的「跑山團」，夥同發哥、方中信、鮑起靜兩夫婦等人跑山。

閒時江美儀也抽空在家附近緩步跑，身體肌肉也變得結實：「從前以為自己是肥，原來那些只是水腫，跑步後我反而體重上升，因全部變成肌肉，以前穿中碼褲的我可改穿細碼。」

她說：「現在連帶飲食習慣也改變，不會再大魚大肉，可能胃部不習慣消化太多肉類，主要食魚、白肉及蔬菜。轉變了飲食習慣後，人也變得精神兼皮膚變好，另外可以成功去水腫。」

▲ 熱愛煮食。

戒凍飲及茶啡

為堅持每月有一半日子茹素，美儀會選擇「帶飯」返工，亦教曉工人煮素菜：「我會研究不少素菜，包括怎樣煲素菜湯可以清甜一點，原來可以加入五豆，是我這位『街市皇后』向街市檔主請教的。」

江美儀近年注重養生，已不煙不酒外，更戒掉女人的大敵凍飲：「我不喝凍飲，亦戒了茶及咖啡，只會飲清水，夏天行完山我都照飲暖水。」