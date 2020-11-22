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4人基層家庭困90呎劏房5年　盼新施政報告加建公屋

社會 12:48 2020/11/22

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

有基層組織向政府建議，應盡早推出租津租管、加快興建過渡性房屋等。（林宇翔攝）

新一份施政報告周三（25日）公布，有基層組織向政府建議，應盡早推出租津租管、加快興建過渡性房屋和重建大坑西邨、並將粉嶺高爾夫球場和綠置居用地改建成公屋。

全港基層爭取住屋權益聯會成員燕姐現年50多歲，與丈夫一家四口住於深水埗唐7樓一間90呎劏房已有5年。燕姐指多年來居住環境極惡劣，但政府改善房屋問題的政策一直成效不彰，所以特意在施政報告前，向特首提出建議。

我住的地方治安和衞生很差，常有南亞裔人士闖上天台露宿，他們往往將公用垃圾桶當廁所，好多大便。

燕姐又指，大廈欠缺保安和大閘，所以問題一直難以改善。除了治安問題，唐樓的鼠患問題亦嚴重，燕姐更曾要和老鼠共眠。

另外就是無升降機，我和丈夫都有類風濕關節炎，通常行到3樓已經頂唔順。

現時燕姐最大的心願就是「上公屋」，而她自己7年前開始輪候公屋單人單位，3年前與丈夫改排「家庭隊」，但至今仍未能成功獲派公屋。

她感嘆政府的房屋政府推動緩慢，短期無助改善生活；長遠無法縮短基層輪候公屋時間。所以她決定代表全港基層爭取住屋權益聯會，於施政報告前夕，向特首提出建議。

她建議政府盡快落實租務管制和推出租金津貼、加快興建過渡性房屋和重建大坑西邨、將粉嶺高爾夫球場和綠置居用地改建成公屋等。

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記者：陳梓蔚

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