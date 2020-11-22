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【好人好事】無家者生活潦倒欲尋死 公園遇派「福飯」義工受啟發現成出色廚師

健康 13:24 2020/11/22

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

推動長者就業的社企「銀杏館」一直為弱勢社群免費派飯，不但解決他們溫飽，更帶來鼓勵及溫暖。

露宿者、基層家庭、獨居長者的生活原本已經艱難，在新冠肺炎疫情下，他們要在逆境中抗疫。幸好社會上有一批有心人，推動長者就業的社企「銀杏館」一直為弱勢社群免費派飯，不但解決他們溫飽，更帶來鼓勵及溫暖。

「銀杏館」在Facebook專頁分享故事，指一位同事 Wicky 派飯給露宿者已十多年，認識一位廚師，他曾是一位無家者，更因生活潦倒有晚萌生自殺念頭，幸好在公園內恰巧遇上派飯義工，大家無所不談，最終在義工身上得到啟發與鼓勵，打消了尋死念頭，今天還當了一位出色廚師。

銀杏館指最初推出「福飯」只是憑著一份信念，為有需要的人提供溫飽與溫暖，就像「露宿廚師」的故事，只要適時援手，結果可以超乎想像。由於今年疫情爆發，銀杏館表示來申領「福飯」的人以倍數增加，有賴各方熱心人士贊助支持，「平安飯盒」全面擴展，改為免費贈予有需要的貧窮人士。現時銀杏館五間分店每天平均派發量已達一千份，單是油麻地店已派逾三百份。

雖說是免費飯盒，但銀杏館的準備絕不馬虎。銀杏館指除了希望每個人都可享溫飽，還希望每一位都吃得健康，因此所有飯盒不添加味精，有葷有素可供選擇。「愛心飯盒」的受惠對象不設年齡限制，主要包括長者、露宿者、綜援家庭、貧弱人士、弱能人士、少數族裔人士等。

銀杏館亦呼籲公眾一起支持「愛心抗疫飯盒」，就如幫助「露宿廚師」一樣，「在嚴峻疫情下，失業人數飆升，不知有多少類似故事又正在發生？無論出錢或出力，請別看輕自己微小的力量。」

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責任編輯︰羅嘉欣

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