【二手交易】大叔再賣$488二手甩皮按摩椅遭恥笑　反斥網民為講價︰不會得逞

▲ 大叔賣完$168電腦鍵盤，再開價$488賣甩皮按摩椅。

賣二手物品的社交平台最近好熱鬧，一名大叔網民因出售一個二手發黃電腦鍵盤，成為網民爆笑熱話。大叔日前再接再厲，開價$488賣二手甩皮按摩椅，形容只是「有少許脫皮」，遭網民恥笑買家坐落去會有皮膚病，甚至「分分鐘起唔到身」，引起大叔不滿，斥網民的說話太涼薄。

該名大叔網民日前上載一張二手按摩椅的相片至「自由買賣（香港）」及「28car 汽車買賣」facebook群組，大叔描述所出售的二手按摩椅「操作正常、有少許脫皮現象，稍微處理一下就可」，以「環保價」$488轉售，還指明綜援人士優先，但買家需要「自備大隻佬」。

▲ 大叔形容所出售的二手按摩椅只有「少許脫皮」。（「自由買賣（香港）fb群組）

網民︰坐落去分分鐘起唔到身

帖文一出，隨即引來大批網民留言，並截圖轉發至多個facebook群組。網民直指按摩椅已全機脫皮，形容部機似「生牛皮癬」，更質疑大叔從「垃圾站攞番嚟賣」、「喺titanic拎出嚟」。有網民擔心坐落去會生病，「坐落去未按摩已經起雞皮」、「分分鐘起唔到身」。

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網民質疑假帳戶 大叔自稱長者

有網民指出，該大叔接連賣的二手古董不合常理，質疑是假帳戶，為搞笑而出帖文。不過大叔的帳戶有轉發網民的留言表示痛心，認為網民欺負他老人家。

我只是個長者，大家講話有無逼（必）要甘（咁）涼簿（薄）。

一名女網民留言回應大叔，指他賣嚴重脫皮的按摩椅是持老賣老，但大叔竟疑似「老屈」網民是使技倆「講價」，還願意減100元轉售給她，令網民笑爆嘴。

$168發黃鍵盤未成交

有網民早前發現，大叔在網上言行一向出位搞笑，曾出售「古物銅錢」，聲稱自己在內地路邊撿到，更形容為「可算是有錢都買唔到的古物」，6個銅錢開價$800。而早前的$168「古董鍵盤」，大叔曾表示「首批想買鍵盤的人經已抵達駿洋邨」，但相信至今仍未成交。

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責任編輯︰林綺玲