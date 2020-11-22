【新冠肺炎】梁卓偉稱第四波疫情已到　倡指定檢疫酒店堵輸入個案漏洞

▲ 港大醫學院院長梁卓偉。(資料圖片)

消息指本港今日新增約71宗新型肺炎確診個案。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日(22日)在一個電視節目表示，第四波疫情已經開始，相信是輸入個案造成，建議當局指定檢疫酒店堵塞漏洞，形容是刻不容緩。

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梁卓偉認為，第四波疫情的源頭與第三波無關，而是10月中的輸入個案，在酒店檢疫出現漏洞，估計有人到酒店探訪檢疫人士，導致病毒流入社區。他估計，聖誕節長假起的會有很多留學生從歐美回港，建議當局應該要指定檢疫酒店，並禁止外人探訪酒店檢疫人士，避免市民與檢疫人士接觸，減低病毒傳入社區的風險。

他續指，政府應該總結之前的疫情經驗，制訂更精準的防疫政策，在迫不得已下當局或要考慮進一步的社交距離措施。他強調，要截斷社區傳播鏈需加強檢測，但現時仍未能做到利民便民及願檢盡檢，他建議政府最低限度要在每一區都設立一間檢測中心，並在每個港鐵站派發和收集樣本瓶。

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梁卓偉提到，本地新冠病毒「即時繁殖率」自上月底一直維持1以上，代表每名感染者平均可傳染予多於一人，最新更已升至1.84，反映第四波疫情已經開始，梁認為現時病毒有很大潛力造成超級傳播，有10%至20%患者可大規模傳播病毒，造成二代、三代感染。他解釋，確診個案或在7至10日前已受感染，形容情況是「幾何級上升」。

對於政府將為本地感染確診的市民提供一次性的津貼，梁卓偉認同應體裇「手停口停」市民，但應設有準則，避免濫用。

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責任編輯：蘇文軒