【新冠肺炎】團體向500基層家庭贈平板電腦　促施政報告解決數碼鴻溝問題

▲ 有團體推出慈善計劃，向500戶基層學童家庭送贈平板電腦。（香港經濟日報記者攝）

疫情下幼稚園及初小暫停面授課堂，部分基層家庭仍缺乏適合電子設備進行網上學習。有調查顯示，8成半受訪基層家長感到子女電子學習為其造成額外經濟負擔，有團體近日透過第二輪慈善計劃，向500戶基層學生家庭送贈平板電腦，並要求政府透過即將發表的施政報告提供適切網上學習支援，解決數碼鴻溝問題。

香港婦女動力協會與工聯會地區服務處今日（22日）宣布籌得100萬元款項，推出第二輪「家家有腦．網上學習」慈善計劃，向500戶基層學童家庭送贈平板電腦及3個月網上服務，跟5月首輪計劃同樣覆蓋小學及幼稚園基層學生家庭，中學生在本輪亦可受惠，團體近日已陸續將平板電腦上門贈予受助家庭。

▲ 有基層學生家庭獲送贈平板電腦。（香港經濟日報記者攝）

幼稚園及初小本月先後暫停面授，工聯會立法會議員、婦動會長麥美娟表示，見到基層家庭對電子設備需求增加，有首輪計劃參加者亦介紹其他基層家庭參加次輪計劃。

團體早於5月推出首輪計劃，並於本月1至15日訪問其中466名受助家長，以婦女為主。結果85%受訪家長表示「同意」或「非常同意」子女電子學習造成額外經濟負擔，78%表示停課期間照顧子女感到壓力及情緒困擾，有家長曾因未能為子女提供良好電子學習條件而感到有壓力及愧疚，以及對電子學習無從入手而感到無助等。

政府目前透過關愛基金等計劃資助基層學生購買電子設備，婦動社政部副主任李樂昕指計劃未能針對夾心家庭，而且行政工作複雜，有家長等待3個月仍未獲電子設備，有人更因錯過7月底學校按估算人數申請初步資助的截止日期，欲補交申請遭拒，估計學校考慮到太少人申請令成本高昂及行政繁複等。麥美娟表示，早前已約見特首，要求在周三（25日）發表的施政報告正視數碼鴻溝問題，令學生有足夠及適合的電子設備，平等地接受網上教學。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅