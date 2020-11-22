【新冠肺炎】梁子超指需多管齊下控制疫情　盧寵茂倡仿傚內地定點酒店檢疫

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。

本地新冠肺炎疫情再度爆發，對於強制病毒檢測的做法，呼吸系統專科醫生梁子超認為要多管齊下、盡快介入，他認同特定群組強制檢測，但除強制檢測外亦要有其他限制社交距離措施配合；醫學會會長蔡堅則認為當局無制訂私家醫生強制病人檢測的指引，引起私家醫生間的憂慮。

梁子超警告，未來兩星期是控疫的黃金期，如政府不當機立斷安排停課、在家工作，以及限制社交距離，減少公眾不必要聚集等，情況將會惡化，認為「長痛不如短痛」，要多管齊下盡快介入控制，例如強制特定群組檢測，找出個案以斬斷傳播鏈。但他認為，強制全民檢測的時機已過，現時要求全民檢測是浪費人力物力，加上政府動員能力有限，應先考慮限制社交距離等措施。

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港大深圳醫院院長盧寵茂認為，本港抗疫首要要有清晰策略，最基本是「內求清零、外防輸入」，而現時入境檢疫方面明顯出現漏洞，建議可參考內地做法，如安排專車接送、定點隔離等，如目前情況持續惡化，無可避免要收緊社交距離措施，政府亦要加強特定群組強制接受檢測。

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全國人大代表、眼科醫生林順潮則贊成要求全民強制檢測，但政府做法需更精準，例如加強檢測能力、做好配套方便市民等，做到「應檢必檢」。

醫學會會長蔡堅指，當局仍無交代私家醫生強制病人檢測的指引，造成業界憂慮，呼籲私家醫生詳細記錄好資料方便日後解釋。他批評政府無做好源頭控制，現時透過強制檢測堵截傳播已經太遲。

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記者：蘇文軒