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苑瓊丹逆市投資7位數食店 富商老公拒出鏡背後力撐

娛樂 14:03 2020/11/22

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

苑瓊丹逆市開店。

苑瓊丹日前完成香港開電視節目《開工大吉77》後，即投資七位數字進軍飲食業，生產即食餸包，期望成為圈中「食神」，她指覺得香港父母好忙，收工要煮餸很辛苦，所以就提出即食餸包概念，膽粗粗投資！

苑仔坦言老公每晚「粗茶淡飯」，方決定進軍飲食業：「因為工人姐姐完全不識煮餸，其中一餸老公說好食，她就晚晚煮，食足成星期，難得老公不投訴照食，或煮個上海麵又當一餐！所以常買即食餸包看門口，老公就話既不如自己投資，又可以老公食餐好，總之『一為神功、二為弟子』啦。」

苑仔為老公而開店。

雖然苑仔不參與烹調工作，但她笑指「臨老」做苦力，隨時化身做「包裝妹」、「外賣妹」：「第一次開工，同事都以為我搞搞震，見我真落手落腳做，才信我不是得個講字！好多朋友知道我做生意，俾面幫襯買好多，我就親自送貨多謝人，曹查理話要我著迷你裙先好見佢，我餵埋佢食又點話啊！」

苑仔說笑享受賺錢過程，歡迎任何人約她投資：「我沒太多錢，但想搵錢就真，現在晚晚用餸包開飯，叫老公順手試味給意見，不過他不肯出鏡幫手做宣傳，佢話我做『食神』，說他是『賭神』夠神秘！」

撰文 : TOPick柴犬出動

苑瓊丹 演員 創業 香港開電視

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