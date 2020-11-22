【幸福三重奏】力撐何猷君不用家裡一分錢 奚夢瑤願跟賭王公子捱：嫁的是愛情

▲ 何猷君獲太太力撐。

已故賭王何鴻燊的公子何猷君與太太奚夢瑤兩夫妻早前參加內地真人騷節目《幸福三重奏》，猷君因在節目稱自己在婚前曾跟太太說過不會跟家裡拿錢，更希望對方陪他創業陪他闖，而成為熱話。

近日一集奚夢瑤就力撐丈夫，相信他不會用何家的一分錢，更稱會陪老公一齊捱。

何猷君跟奚夢瑤因拍真人騷結緣，夫婦早前再合體亮相《幸福三重奏3》中，除放閃晒恩愛，並盡吐心中情。猷君曾在節目透露婚前曾經同奚夢瑤講，自己不是「有一張無限黑卡嘅富二代」，婚後可能要太太一齊捱。

▲ 何猷君跟奚夢瑤節目放閃。

視四太為偶像

奚夢瑤在近日一集訪問，直認猷君不用家裡錢，又指視四太梁家琪為偶像。她說：「我婆婆（四太梁安琪）是一個大家公認的虎媽，對小孩要求非常高的人，還是我學習的榜樣，她對所有的兄弟姊妹都是這樣子，就是說我會給到你們正常的一個照顧，物質的一個照顧，但絕對不會慣你亂來這樣子。」

奚夢瑤被問到嫁入豪門時，她稱：「我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情，如果沒有愛情，甚麼樣的豪門我都不想進去，真的！」

【幸福三重奏】賭王公子何猷君揚言不拿家裡錢 奚夢瑤願與丈夫同甘共苦：沒問題

▲ 奚夢瑤願跟丈夫一齊捱。（取自微博）

猷君在《幸福三重奏3》經常跟實奚夢瑤晒恩愛，又低頭向太太認錯、紓尊降貴捐枱底，做足好老公本份。

事實模特兒出身的奚夢瑤，自跟年少6年的賭王兒子何猷君於去年結婚，並為何家誕下男長孫，地位穩固，難怪深獲猷君歡心。

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憶賭王眼濕濕

節目中，猷君憶起過世賭王何鴻燊時，不禁眼眶一紅，節目錄影有天正值中秋節，猷君跟太太致電話回家，透過螢幕跟兒子見面，猷君之後感性指：「那現在是他（囝囝）跟我們的第一個中秋節……，「也是……我跟我爸第一個不在一起的中秋節。」

奚夢瑤見狀即時伸手，向猷君表示安慰。