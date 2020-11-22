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警方拘1名男子涉販運危險藥物　檢獲15.1公斤大麻花市值350萬

社會 15:30 2020/11/22

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

警方檢獲15.1公斤大麻花料市值350萬。

警方上周五（20日） 於反毒品行動中拘捕一名45歲貨車司機，檢獲重15.1公斤懷疑大麻花，市值350萬港元。

警方毒品調查科表示，跟據情報及深入調查後， 上星期五於葵涌荔景邨停車場發現一名形跡可疑男子，警員截查男子並在其貨車上搜獲一個旅行袋， 發現袋內有28包以鋁紙真空包裝的懷疑大麻花，約重15.1公斤，市值約350萬港元， 警員隨即以販運危險藥物罪名拘捕男子。

45歲被捕男子姓潘，報稱為貨車司機， 將於明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。 警方仍調查背後是否有集團操控及被捕男子於案中角色。

毒品調查科高級督察譚瑋諾表示， 留意到近年吸食大麻有年輕化趨勢，有不法分子向年輕人訛稱吸食大麻不會上癮及影響健康， 意圖誘使年輕人吸食大麻，以增加販毒收入。警方重申，販運、管有及吸食大麻均與其他毒品無分別，均屬犯法，而販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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