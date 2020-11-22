【新冠肺炎】「跳舞群組」增46人染疫累計80人中招　包括一名長沙灣科技專上書院教師

▲ 確診者為長沙灣長沙灣道香港科技專上書院一名教師。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（22日）新增68宗確診個案，包括7宗輸入個案及61宗本地個案，其中11宗為不明源頭本地感染；另增50多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。

▲ Shining Star Dance Studio。（陳靜儀攝）

張竹君指出「跳舞群組」今日新增46個案，至今累計80人確診，當中包括群組的朋友及家人。其中一宗涉及一名Dancing Art Centre的清潔工（個案編號：5627），反映該處有污染；另涉及一名患者家人，為一名老師，於長沙灣長沙灣道香港科技專上書院任教，最後上班日為11月20日，其班別的20多人需要暫停面授上課。

她稱，確診者間好多是老師及學生，跳舞時會比較親密，加上他們會換衫，有機會是環境感染，若有人沒有戴口罩而播毒，其他人很易會感染。張竹君又說，很多跳舞的地方都是需要「買飛」或未必會登記名字，故要有齊參加者的名單是好困難，希望市民如曾到過地方要盡快做檢測。

她又呼籲有病徵人士要求醫或到門診取樽，不建議他們到檢測中心做檢測。張又指，當局的化驗所每日可做7000至8000個檢測，相信要應付數百個有關群組的人士的檢測不是問題。

近日多宗個案涉及「跳舞群組」，有見及此，港府今日（22日）首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於11月24日或之前接受新冠病毒病核酸檢測。詳情即見：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始表示，由於本港疫情有惡化，當局要強化檢測工作，計劃增加最少5個社區檢測中心；另明白基層市民會對強制檢測卻步，擔心確診在後會「手停口停」影響生計，港府將向確診者發放一筆過5000元津貼，毋須資產審查。詳情即見：【下一頁】

此外，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，本港第四波疫情已經開始，相信是輸入個案造成，建議當局指定檢疫酒店堵塞漏洞，形容是刻不容緩。詳情即見：【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超認為要多管齊下、盡快介入，他認同特定群組強制檢測，但除強制檢測外亦要有其他限制社交距離措施配合；醫學會會長蔡堅則認為當局無制訂私家醫生強制病人檢測的指引，引起私家醫生間的憂慮。詳情即見：【下一頁】

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記者：郭詩詩