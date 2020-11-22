【新冠肺炎】今日新增50多宗初步確診　張竹君形容整個形勢「好難控制」

▲ 張竹君形容現時本港疫情整個形勢「好難控制」。

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（22日）新增68宗確診個案，包括7宗輸入個案及61宗本地個案，其中11宗為不明源頭本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。

張竹君指出「跳舞群組」今日新增46個案，至今累計80人確診。她稱，今日有50多宗初步確診，形容整個形勢是「好難控制」，並相信仍會有新個案，確診數字不會太快回落。她指，現時的確診數字「升得好快」，特別是「跳舞群組」，惟群組的人士很多都是沒有病徵，非長期留在家，各人有不同活動，病毒已滲入到各個社區，建議市民要盡量保持社交距離。

被問到是否需要收緊社交距離措施，張竹君稱，除了跳舞群組外，亦有在不同地區工作的人士，呼籲僱主在可行的情況下，可盡量安排員工在家工作，當局亦會密切觀察情況。

港府今日稱將向確診患者發放5000元現金資助，張竹君不認為資助會令市民鬆懈防疫，又認為講法不合邏輯，相信資助原意是希望協助有需要的市民。

近日多宗個案涉及「跳舞群組」，有見及此，港府今日（22日）首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於11月24日或之前接受新冠病毒病核酸檢測。詳情即見：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始表示，由於本港疫情有惡化，當局要強化檢測工作，計劃增加最少5個社區檢測中心；另明白基層市民會對強制檢測卻步，擔心確診在後會「手停口停」影響生計，港府將向確診者發放一筆過5000元津貼，毋須資產審查。詳情即見：【下一頁】

此外，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，本港第四波疫情已經開始，相信是輸入個案造成，建議當局指定檢疫酒店堵塞漏洞，形容是刻不容緩。詳情即見：【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超認為要多管齊下、盡快介入，他認同特定群組強制檢測，但除強制檢測外亦要有其他限制社交距離措施配合；醫學會會長蔡堅則認為當局無制訂私家醫生強制病人檢測的指引，引起私家醫生間的憂慮。詳情即見：【下一頁】

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記者：郭詩詩