【雙重感染】研究指新冠肺炎+甲流加重肺炎病情　袁國勇團隊籲全民接種流感疫苗

▲ 港大研究指雙重感染新冠肺炎及甲型流感病毒，可加重肺炎病情。（陳靜儀攝）

本港爆發第四波新冠肺炎疫情，而冬季流感高峰期將來臨，港大微生物學系研究團隊的一項動物實驗發現，先後或同時感染新冠肺炎病毒（SARS-CoV-2 ）及甲型流感病毒（H1N1）出現雙重感染下，肺炎病情將會加重。團隊籲市民盡快接種流感疫苗，有病徵者盡快求醫，並進行流感和新冠肺炎檢測。

袁國勇指本港進入第4波疫情 建議考慮強制檢測有病徵人士及延長檢疫期，詳情即看：【下一頁】

港大微生物學系講座教授袁國勇的研究團隊，利用利亞金黃倉鼠實驗模型進行同時，或先後，感染新冠肺炎及甲型流感兩種病毒；從動物於發病癥狀，體重變化，肺部病毒載量，肺部病理損傷程度和血清抗體生成反應等指標，與單壹病毒感染的動物進行比較研究。

研究發現，感染兩種病毒的倉鼠體重下降，肺部損傷和炎癥反應都明顯比單一病毒感染加重；雙重感染倉鼠的腸道炎癥和病毒也增加。若先感染甲型流感病毒，1天後又感染新冠肺炎病毒，可能由於兩種病毒之間的相互幹擾作用，倉鼠肺部的新冠肺炎病毒載量雖然降低，但肺炎反而加重。

研究同時發現，相比單一病毒感染的倉鼠，感染兩種病毒後的倉鼠所產生的血清新冠肺炎抗體明顯地降低，拖延了肺炎的恢復，延長了倉鼠口腔排放新冠肺炎病毒的時間。

▲ 港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（經濟日報資料圖片）

研究團隊指，在目前尚無新冠肺炎疫苗和容易獲得和有效抗的病毒藥物的情況下，全民接種流感疫苗，預防雙重感染，對冬季有效控制疫情和季節性流感有著重要意義。

團隊強調，所有患有急性呼吸系統疾病的患者均應接受流感和新冠狀病毒感染的快速檢測, 患有流感病人應盡快用神經氨酸酶抑製劑治療，以改善病情。

團隊的研究成果已於昨日（11日）在線發表在國際科學雜誌《臨床感染性疾病》(Clinical Infectious Diseases)上。

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記者：陳曉瑩