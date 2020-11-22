【新冠肺炎】本港新增68宗確診個案45人無病徵　CHP更正今日11宗為本地感染源頭不明

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，衞生防護中心(CHP)公布今日（22日）新增68宗確診個案，7宗輸入個案，61宗本地感染，其中11宗為源頭不明個案。

68宗確診個案中，包括31男37女，年齡由17至81歲不等，其中34名經由檢測中心發現。68宗確診個案中，有23宗有病徵，其餘45宗為無病徵個案。

另外，68宗確診個案中50宗為有源頭個案，其中46宗與跳舞群組相關，至今跳舞群組累計有80宗個案。今日新增50多宗初步確診個案。

張竹君指出，「跳舞群組」新增46個案，至今累計80人確診，當中包括群組的朋友及家人。其中一宗涉及一名Dancing Art Centre的清潔工，反映該處有污染；另涉及一名確診者家人，為一名老師，於長沙灣長沙灣道香港科技專上書院任教，最後上班日為11月20日，其班別的20多人需要暫停面授上課。

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記者：陳梓蔚