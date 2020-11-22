【天降巨鼠】酒樓假天花驚現生猛巨鼠　亂跳失足墮下嚇走食客︰大隻過叉燒包

▲ 本港一間酒樓的假天花驚現生猛老鼠亂跳，更直墮食客旁。

食肆衛生問題令人關注，昨日網絡瘋傳一條拍攝於本港一間酒樓的影片，驚見一隻生猛老鼠在假天花不停跳躍，疑似想搵路走不果，最後更失足直墮食客旁邊，嚇到食客立即彈開。有網民形容老鼠體形「大隻過叉燒包」，光天化日公然逃竄亂跳，非常恐怖。

一名網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」轉發有關影片，短短10秒的影片已看到體形龐大的老鼠非常生猛，在假天花上亂竄，更向上連跳3次，疑似想逃離假天花。

▲ 巨鼠出現在假天花上。（影片截圖）

期間有大叔食客高呼「嘩！你唔好走啦」、「咪跌落嚟啊」，但老鼠跳第3次後失足，撞上天花後直墮餐桌旁邊，嚇到一名阿嬸食客立即彈開，沒有被擊中。

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影片一出引來網民熱議，有人指出是沙田大圍區一間酒樓，更表示擔心酒樓的衛生情況，因老鼠看來非常生猛活潑，似平時有飽飯食，養到體形如此龐大，「我仲以為係貓，咁大隻」、「大隻過佢哋籠叉燒包啊」。

有網民笑指該影片必須開聲睇，因現場一名大叔食客的旁白好肉緊，非常惹笑，不似太害怕，所以有人覺得老鼠仲驚過食客，「牠也是無奈，也是很可憐」、「咁大聲…嚇親佢跣腳就跌咗落嚟啦」！

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責任編輯︰林綺玲