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【新冠肺炎】再多11名確診病人康復出院　164名確診者仍然留醫

社會 16:46 2020/11/22

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，今日（22日）新增68宗確診個案，7宗輸入個案，12宗本地不明源頭感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，截至今早9時為止，醫管局共呈報86宗懷疑個案；在過去24小時，再多11名確診病人康復出院，至今共5,259人康復出院。

另外，現時有164名確診者在19間醫院留醫，其中8人危殆、2人嚴重，其餘154名病人情況穩定。公立醫院正使用1,060張負壓病床及577間負壓病房，其使用量分別是60%和67%。

有鑑於現時社區源頭不明個案增加，劉家獻又呼籲市民身體如有不適，應及早求醫。至於有輕微不適、自覺為高風險人士、需要強制檢測的群組，就可以到醫管局轄下47間普通科門診診所領取樣本收集包，由即日起，就算檢測結果呈陰性，醫管局亦會發短訊通知參與檢測的市民。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳梓蔚

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