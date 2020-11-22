【選舉開支風波】王百羽及沈旭暉子公司前董事等涉串謀詐騙被捕　沈旭暉曾稱不知情

▲ 王百羽選舉開支高達489萬元。（王百羽Facebook圖片）

元朗區議員王百羽、九龍城區議員李軒朗，及向二人捐贈逾450萬元選舉服務及貨品的「U Made This」公司前董事陳梓謙，今早（22日）分別被商業罪案調查科上門拘捕，三人被指涉及串謀詐騙。警方稱，不排除有更多人被捕。有份投資「U Made This」的國際關係學者沈旭暉早前曾公開指，事先不知捐贈事項。

警方表示，商業罪案調查科人員經調查後，分別於元朗、沙田及紅磡區拘捕3名男子，年齡介乎26至29歲，涉嫌串謀詐騙，正被扣查。

今年7月，王百羽和李軒朗，以同一名單競逐立法會選舉，俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能界別議席，其選舉開支冠絕所有參選人，達489萬元，其中逾450萬元的選舉服務及貨品由一間名為「U Made This」的公司捐贈，當中形象指導設計、撰寫講稿等合計92萬元，社交網站的選舉廣告費96萬元。「U Made This」公司為沈旭暉創辦的「GLOs Company Limited」有份投資的子公司。

沈旭暉事後在社交媒體回應傳媒查詢時稱，提供服務及捐贈事項均是由公司董事之一的創作總監陳梓謙決定並申報，陳事前並未知會母公司其他董事和股東，「從同事查證，才得悉如此報價和捐獻這安排，比公眾更晚得知。」他又強調，大規模提供無償服務和這類報價，並非公司政策。他又指，「U Made This」完成手上項目之後亦會結束，而GLOs的子公司亦會嚴訂政策，日後不會再接受任何和香港選舉有關的項目。

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責任編輯：林曉君