【新冠肺炎】11宗個案本地源頭不明　有患者到過美孚君好宴會廳多人飯局「食飯跳舞」

▲ （曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（22日）新增68宗確診個案，其中11宗為不明源頭本地感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。

張竹君表示，該11宗個案，個案編號包括5,569、5,570、5,572、5,575、5,579、5,586、5,589、5,603、5,620、5,626、5,628。其中一宗個案涉及一名70歲女子，居於葵涌華員邨華信閣，她本月19日不適，到伍若瑜夫人普通科門診診所求醫及確診。她於本月17日曾禮頓山社區會堂表演粵曲，同台有另一名表演者，二人其間沒有佩戴口罩，但有保持距離，該場合有10至20位觀眾。

第5,579個案患者居於觀塘順天邨天瑤樓，本月20日不適到急症室求診，16日去過美孚君好宴會廳「食飯跳舞」，張竹君形容該飯局人數眾多，屬高危活動，惟暫未有其他確診者表示曾到上址，呼籲曾參與飯局人士盡快檢測。

第5,620個案患者是17歲學生，居於大埔泰亨邨，就讀大埔靈糧堂劉梅軒中學，當局已建議學校停課及安排學生進行檢測。患者有家人就讀聖公會阮鄭夢芹銀禧小學，當局亦建議該校停課1至2天。

張續指，今日源頭不明的個案文職、退休人士等，居在太子、黃大仙、將軍澳、荔枝角、葵涌、馬鞍山等。

此外，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，本港第四波疫情已經開始，相信是輸入個案造成，建議當局指定檢疫酒店堵塞漏洞，形容是刻不容緩。詳情即見：【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超認為要多管齊下、盡快介入，他認同特定群組強制檢測，但除強制檢測外亦要有其他限制社交距離措施配合；醫學會會長蔡堅則認為當局無制訂私家醫生強制病人檢測的指引，引起私家醫生間的憂慮。詳情即見：【下一頁】

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記者：蘇文軒、郭詩詩