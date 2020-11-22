【新冠肺炎】超市保安要求戴口罩清潔雙手 美兩姊妹拒絕拔刀狂插保安27刀

▲ 美國一對年輕姊妹，早前進入超級市場時，因不滿保安要求她們戴上口罩及消毒雙手，憤而拔刀狂刺對方27下。

新冠肺炎疫情在全球各地持續，戴口罩及時刻清潔雙手已成為常態。然而，美國一對年輕姊妹，早前進入超級市場時，因不滿保安要求她們戴上口罩及消毒雙手，憤而拔刀狂刺對方27下。保安員送院治療，兩姐妹落網，控以企圖謀殺罪。

初時口角繼而動武

綜合外媒報導，涉事姊妹分別為21歲的杰西卡（Jessica Hill）和18歲的杰拉（Jayla Hill），她們上月底進入芝加哥連鎖超市Snipes時，一名32歲保安要求她們先戴上口罩、消毒雙手，方可內進。兩姊妹不肯遵守店內規則，被要求離開。她們突然發難，與保安發生口角，繼而動武。

妹妹杰拉先是拿出手提電話，對着保安拍片，並揚言已呼叫朋友來教訓他 。保安欲上前搶走手電話時，姐姐杰西卡立即拿起垃圾桶砸向保安，姐妹再聯手揮拳施襲。然後，杰西卡掏出一把暗藏利刀的梳子，向保安背部、頸和手臂狂刺27下，杰拉則從旁協助，用力拉扯保安的頭髮。

保安情況穩定

受傷的保安及趕來的職員不斷求饒，她們仍未肯收手。 保安最後掙脫，並設法阻止姊妹倆離開，直至警察到來拘捕兩人。警方指，受傷保安經治療後情況穩定。

兩姐妹的施暴過程，全程被閉路電視拍下。她們當場被捕，被有關當局控以企圖謀殺罪，不准保釋外出。她們的辯護律師聲稱，兩人均患有躁鬱症，當時只是自衛，認為當局對她們的指控不當。

超市附近服裝店職員指出，顧客不戴口罩的情況常發生，偶爾更出現爭執，需要報警處理。

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責任編輯︰羅嘉欣