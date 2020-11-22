  • 26°C
香港時間 : 20201122日 (日) 18:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】超市保安要求戴口罩清潔雙手 美兩姊妹拒絕拔刀狂插保安27刀

健康 17:39 2020/11/22

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

美國一對年輕姊妹，早前進入超級市場時，因不滿保安要求她們戴上口罩及消毒雙手，憤而拔刀狂刺對方27下。

新冠肺炎疫情在全球各地持續，戴口罩及時刻清潔雙手已成為常態。然而，美國一對年輕姊妹，早前進入超級市場時，因不滿保安要求她們戴上口罩及消毒雙手，憤而拔刀狂刺對方27下。保安員送院治療，兩姐妹落網，控以企圖謀殺罪。

初時口角繼而動武

綜合外媒報導，涉事姊妹分別為21歲的杰西卡（Jessica Hill）和18歲的杰拉（Jayla Hill），她們上月底進入芝加哥連鎖超市Snipes時，一名32歲保安要求她們先戴上口罩、消毒雙手，方可內進。兩姊妹不肯遵守店內規則，被要求離開。她們突然發難，與保安發生口角，繼而動武。

妹妹杰拉先是拿出手提電話，對着保安拍片，並揚言已呼叫朋友來教訓他 。保安欲上前搶走手電話時，姐姐杰西卡立即拿起垃圾桶砸向保安，姐妹再聯手揮拳施襲。然後，杰西卡掏出一把暗藏利刀的梳子，向保安背部、頸和手臂狂刺27下，杰拉則從旁協助，用力拉扯保安的頭髮。

保安情況穩定

受傷的保安及趕來的職員不斷求饒，她們仍未肯收手。 保安最後掙脫，並設法阻止姊妹倆離開，直至警察到來拘捕兩人。警方指，受傷保安經治療後情況穩定。

兩姐妹的施暴過程，全程被閉路電視拍下。她們當場被捕，被有關當局控以企圖謀殺罪，不准保釋外出。她們的辯護律師聲稱，兩人均患有躁鬱症，當時只是自衛，認為當局對她們的指控不當。

超市附近服裝店職員指出，顧客不戴口罩的情況常發生，偶爾更出現爭執，需要報警處理。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【缺德鄰居】鄰居走廊放鞋對正自己門口　大埔街坊發文求助網民獻計反擊
17:58 2020/11/20
【缺德鄰居】鄰居走廊放鞋對正自己門口　大埔街坊發文求助網民獻計反擊
【換心續命】港媽水腫腳腫檢查證心臟衰竭靠強心針續命　兒子求AB型血心臟給予重生機會
16:19 2020/11/21
【換心續命】港媽水腫腳腫檢查證心臟衰竭靠強心針續命　兒子求AB型血心臟給予重生機會
【好人好事】無家者生活潦倒欲尋死 公園遇派「福飯」義工受啟發現成出色廚師
今日 13:24
【好人好事】無家者生活潦倒欲尋死 公園遇派「福飯」義工受啟發現成出色廚師
疫情 美國 芝加哥 口罩 超市 躁鬱症

最高瀏覽

【新冠肺炎】消息：本港新增71宗確診個案　
今日 11:47
【新冠肺炎】消息：本港新增71宗確診個案　
【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人
10:35 2020/11/21
【食死貓】傳失婚貴婦Jathy珠胎暗結　疑曾想屈陳庭欣富貴男友為經手人
【三屍命案】深井浪翠園揭三屍命案　女戶主疑偕子女身亡
13:52 2020/11/21
【三屍命案】深井浪翠園揭三屍命案　女戶主疑偕子女身亡