區議員王百羽李軒朗涉串謀詐騙被捕　警檢一批仿製武器

▲ 行動中檢獲的仿製武器。（黃傑偉攝）

29歲元朗區議員王百羽和26歲九龍城區議員李軒朗，以及一名創作公司「U Made This」董事陳梓謙，3人涉嫌虛報選舉開支串謀詐騙被捕。

警方表示，拘捕3名26至29歲男子串謀詐騙罪，包括一名前公司負責人，及2名選舉候選人，並檢獲電腦、文件、手提電話等，在其中一名選舉候選人家中搜出8支長槍、17支手槍、彈藥及木製弓等，將加控一條涉管有仿製火器和彈藥。

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警方指，兩名選舉候選人報稱接受第三者所持有的公司捐贈的450萬元，向選舉事務處申索489萬元選舉資助，按規矩政府會向他們發還所有款項，包括選舉金額，相信他們串謀製作報價單和收據等欺騙政府金錢。

警方強掉，雖然選舉資助上限是730萬，但今次案件著重的是造虛假文書；而調查行動仍繼續，不排除稍後再有更多人被捕。

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記者：黃傑偉