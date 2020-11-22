許智峯等人也接受沈旭暉旗下公司UMT捐贈　為何沒事？

▲ 張崑陽曾接受UMT捐贈。（選舉事務處）

元朗區議員王百羽、九龍城區議員李軒朗、及「U Made This」（UMT）公司前董事陳梓謙涉串謀詐騙被捕。事實上，接受UMT選舉服務捐贈的並不只有王百羽和李軒朗名單，差別在於，王百羽名單獲取的捐贈是450萬元，其他人則劃一獲得一筆價值2500元的選舉服務捐贈。

而這筆選舉服務捐贈，更是由有份投資UMT的國際關係學者沈旭暉親自提供。沈旭暉在回應事件時解釋，自己曾為支持的眾多候選人拍攝YouTube訪問，均通過UMT申報了街坊價2500元，「這是我的政策。」

▲ 沈旭暉稱自己一項不參與任何子公司的具體業務。

原定9月舉行後押後的立法會選舉中，接受沈旭暉以「街坊價」捐贈的參選人，至少有5人，包括參選港島區的民主黨許智峯，出選飲食界的公民黨林瑞華，參選批發及零售界的元朗區議員張秀賢，已流亡海外、競逐九龍西的張崑陽以及出選九龍西的潘焯鴻。

至於王百羽名單，獲UMT捐贈的逾450萬元選舉服務及貨品中，其中形象指導設計、撰寫講稿等合計已近百萬元。沈旭暉稱，相關服務及捐贈，均是由時任創作總監的陳梓謙決定並申報，事前並未知會母公司其他董事和股東。沈旭暉直言，「大規模提供無償服務和這類報價，並非公司政策。」亦難以認同上述報價合理。

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