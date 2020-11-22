【新冠肺炎】業界憂年底至少一半酒吧會所結業　逾800同業簽約章提升防疫

▲ 3個酒吧會所業界代表推動同業簽署防疫約章。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情反彈，有業界近日發現部分旺區約四分之一酒吧已停業，倘疫情持續嚴峻，待保就業計劃資助本月結束，憂慮年底會有一半以上業界結業。

全港有約1,400多間持牌酒吧會所，佔業界逾半、代表逾800間酒吧會所的3個協會，今日（22日）發起「多行一步．全力抗疫」聯合行動，推動業界合同簽署專家制訂的防疫指引；同時有至少350間同業已登記使用政府的「安心出行」應用程式。

發起行動的3個業界代表，包括香港持牌酒吧會所聯會（LBCA）、蘭桂坊協會及Hong Kong Nightlife & Industry Association（HKNIA），共同推動會員遵守由環境及微生物學家為業界制訂的「抗疫承諾約章」，提升防疫措施，包括加設空氣消毒裝置，以及要求所有進場人士填寫健康申報表等，與酒吧聯會早前推出的約章內容類近。

香港持牌酒吧會所聯會創會主席梁立仁解釋，各業界協會過去各自推動會員簽署自行制訂的防疫約章，今次則是3個協會推動轄下800多間持牌酒吧會所簽署同一份約章。

梁立仁表示，當局提供「安心出行」應用程式登記方法前，3個協會已邀請到約350間同業登記使用，其後亦有呼籲其他同業使用；他亦表示歡迎政府為業界推出強制檢測，加強防疫。

梁立仁稱，暫不掌握業界結業確實數字，但3個協會上周三至五自發派員到尖沙咀、中環及銅鑼灣等地區推動業界使用「安心出行」，「大約有四分之一酒吧已經搵唔到，相信已經結業」；待保就業支援措施完結後，若疫情持續嚴峻，他憂慮會有一半以上同業無法經營。他指業界配合遵守防疫措施的同時，盼政府做到「滴水不漏」，加強檢測，令「零確診」日子再度來臨，在疫苗推出前盡快逃出「疫情輪迴」。

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記者：馮琪雅