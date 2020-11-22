【第四波疫情】市民赴社區檢測中心做病毒測試　稱求安心

▲ 大批人士到社區檢測中心接受檢測。（黃傑偉攝）

本港今日（22日）新增68宗新冠肺炎個案，多宗個案涉及跳舞群組，政府首度刊憲強制指定時間內到訪過14間跳舞場所的人，須於周二（24日）前接受病毒檢測。有社區檢測中心大排長龍，部分曾到刊憲跳舞場所人士到社區檢測中心接受檢測。

鰂魚涌基利路檢測中心下午有約50至60名市民排隊入內採樣，王小姐表示，對疫情再爆發感到十分擔心，自己有跳舞習慣，但無到過政府列出的14間跳舞場所，但擔心其他人曾到過，所以做檢測以求安心，若政府對染疫者有資助，相信可幫忙市民。

從事建築業的羅先生對染疫個案大增感到擔心，對政府擬向本地感染的確診者發出5,000元資助表示歡迎，相信不會有負面影響。

退休人士成小姐坦言，對第四波疫情爆發感到擔憂，但憂確歲者資助會帶來負面影響，令市民鬆懈，減少顧慮而不戴口罩。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

政府刊憲，要求11月1日至21日曾到14間跳舞場所的人周二或之前檢測，違者可被定額罰款2,000元。14間跳舞場所遍及灣仔、旺角及尖沙咀，強制檢測的人可免費到社區檢測中心，普通科門診取樣本收集包，或自費到公立醫院急症室和門診，及衞生署認可的私營化驗所做測試。

檢測結果需於周五（27日）或之前，以電話、傳真或電郵向政府報告。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩