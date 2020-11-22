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【張敬軒演唱會】紅館重開首場約6000觀眾入場 張敬軒開騷：今次得來不易

娛樂 21:12 2020/11/22

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

張敬軒演唱會《盛樂》今間在紅館開騷，成疫情下首位重返紅館歌手，今晚舉行首場！軒仔分享工人姐姐為他炮製又一款極品早餐，賀自己紅館開騷。

因應疫情趨緊張，重開的紅館不能聚集大多人群，主辦商不能在紅館戶外空地賣精品，但有軒仔歌迷會就租火車站個舖位，當作臨時紀念品售賣站，售賣演唱會紀念品如等，同時做好人流及防疫措施，舖內每次約十人進入，及要測量體溫及用酒精搓手液清潔雙手。

觀眾入場前要須量度體溫，現場秩序亦十分好。

【紅館重開】張敬軒個唱熱賣黃牛黨再現　軒仔$980靚位門票炒價逾2千元

軒仔開紅館騷。（東星圖片）

一連八場演唱會昨晚於紅館開鑼，首位返回紅館歌手，雖然因應疫情要有社交矩離，但無損觀眾熱情，隔著口罩也清楚感受到大家的歡樂叫聲。

今晚入場名人包括關智斌、阿Sa、老闆楊受成、周家怡等。

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軒仔為了確保防疫措施做足， 親自化身為紅館工作人員，拍攝防疫措施安全指引片段，於演唱會開場前播放，讓觀眾清楚知道如何安全、快樂地欣賞演唱會。

軒仔開場前播出教大家防疫短片。

【早餐界KOL】暖心張敬軒親剖「劣食早餐」原意　軒仔為工人姐姐護航原因勁感人

片段中見軒仔穿上了紅色帶位職員紅館制服，戴著口罩親身示範觀眾如何按照座位編號入座，保持社交矩離，不能私下調位。觀眾於欣賞演唱會期間，不准飲食，連偷偷地飲水都唔可以，全程需要大家都罩不離口。

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軒仔又提醒大家，為安全起見最好盡量少用紅館的公共設施，紅館前後台大部份位置都嚴禁飲食，又為免人群聚集，軒仔細心通知歌迷，完場後不用於後台黃閘聚集等見他一面，為了抗疫，完騷後他會秒速返家「淨身消毒」，不會於黃閘位出來跟大家會面。

首場大約6000人入場，約8:35軒仔開場，第一句便叫「紅館，我返嚟喇」

軒仔又說：「以前見到呢個入座率會好唔開心，不過𠵱家好開心，你們肯來，我就肯唱！」

軒仔指今次開騷得來不易，之後由中樂團演奏，再唱出《酷愛》作開場。

記者：梁樂欣、陳家瑩

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