【防疫措施】食環署兩日內檢控9名餐飲處所負責人違規　共巡查逾3,000次

▲ 食物環境衞生署與警方昨晚展開聯合行動，加強巡查中環蘇豪區酒吧等餐飲處所。（食物環境衞生署提供）

食環署周五（20日）及昨日（21日）一連兩天共巡查全港餐飲業務處所（包括酒吧）3,066次，並向9名涉嫌違反《規例》的負責人展開檢控程序，主要關乎處所內每枱人數超出有關規定，餐桌之間距離未符合有關規定以及在處所內未有除於餐桌飲食外一直佩戴口罩。

其中署方與警方昨晚展開聯合行動，巡查中環蘇豪區48間餐飲處所（包括酒吧），並向1名涉嫌違反《規例》中有關桌子之間距離規定的餐飲業務負責人展開檢控程序。

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發言人強調，食環署在未來的一星期會繼續積極採取嚴厲執法行動，在全港各區餐飲處所加強巡查並按需要與警方採取聯合行動，確保餐飲業務負責人及市民嚴格遵從相關規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低新冠肺炎在食物業處所傳播的風險。

若餐飲業務負責人違反《規例》，最高可被罰款5萬元及監禁6個月；違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）有關人羣聚集規定的人士，則可被定額罰款2,000元。

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發言人呼籲餐飲業務負責人同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，以保障員工、顧客及市民大眾的安全，市民亦須遵守餐飲處所內有關羣組聚集及佩戴口罩的規定及指示。

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記者：陳曉瑩