【香港迪士尼CEO卸任】楊善妮最愛唐老鴨Tinker Bell　視港第二個家盼新城堡吸客訪園　社運疫情衝擊樂園經歷不平凡

▲ 楊善妮說，「鐵甲奇俠飛行之旅」是她最喜歡的樂園遊樂設施。（林宇翔攝）

香港迪士尼樂園首名女性行政總裁楊善妮將於12月離任，返回美國出任迪士尼樂園消費品、遊戲及出版業務總裁一職。她回顧在香港迪士尼的工作點滴時形容，這兩年樂園面對社會運動及新冠肺炎等挑戰，經歷既不平凡亦艱難。

視香港為第二個家的楊善妮亦言，對香港及樂園員工感到不捨，盼樂園新城堡的開幕及15周年活動，能吸引更多人訪園；又讚揚港人抗疫的表現，令她感驕傲。

疫情持續 形容「影響比9.11嚴重」

楊善妮加入華特迪士尼公司26年，2006至2009年期間，獲派駐香港擔任樂園度假區首席財務總監，去年2月上任並成為香港迪士尼樂園首名女性行政總裁。卸任在即，她以「bittersweet」（苦樂參半）來形容過去兩年的行政總裁生涯，樂園經歷了不平凡的兩年，當中面對不少挑戰，包括社會運動及新冠肺炎的衝擊。

她坦言，從未想過疫情持續至今仍未完結，形容影響比美國2001年的「9.11襲擊事件」更嚴重，香港迪士尼樂園經歷最艱難的時刻，兩度閉園令樂園在剛完結的財政年度（2019/2020）中，停運時間達6成。

下月返美 不捨香港及樂園員工

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楊善妮指，縱然要應對種種難關，在任期間，與樂園團隊建立了深厚的聯繫，逆境中更能展現團隊的真正能力及團結，自己與員工及演藝人員的相處也更緊密，感覺如家人般，即將要跟他們告別，無可否認感到非常不捨，讚揚他們對樂園忠心、盡責。

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兩度在香港迪士尼樂園擔任要職，楊善妮對香港也培養了深厚感情，已視這個城市為第二個家，自己很愛香港，在樂園開幕前已享受來港旅遊，尤愛到訪本地小店，了解地道文化，亦喜歡欣賞香港的郊野景致和天際綫。

她透露，最近首次遊覽大澳，形容風景美麗之餘，市民只需花很短時間，便可由市區走到郊外；而自己對芒果情有獨鍾，直言愛吃本港甜品楊枝金露。

為港人抗疫表現感驕傲

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國都實施不同的防疫措施，身為美國人的楊善妮讚揚港人在應對疫情的上反應及自覺，例如主動佩戴口罩外出、做好個人衞生等，認為當不少國家或地區都需要鎖國封城時，港人仍可在疫下繼續維持正常生活，令她感到驕傲，並會將這些經驗分享予海外工作夥伴。

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迪士尼角色人物向來深受男女老幼喜愛，楊善妮亦有個人「心水」，那就是唐老鴨（Donald Duck）及奇妙仙子（Tinker Bell）。她笑言，唐老鴨個性幽默、滑稽，走路時樣子可愛，亦會製造不少笑料；而 Tinker Bell則是一個非常獨特的小仙子，時刻帶給人歡樂及開心，吸引着她的目光。

至於個人最喜愛的樂園遊樂設施，楊善妮稱非「鐵甲奇俠飛行之旅」莫屬，因它是全球迪士尼樂園首個漫威（Marvel）主題遊樂設施，當中的內容不只是表達鐵甲奇俠（Iron Man）的故事，更融入香港冒險的情景，給遊客留下了深刻的印象；而前年11月離世的「Marvel之父」Stan Lee生前唯一到訪過的迪士尼樂園，便是香港迪士尼樂園，令這個遊樂設施為本港帶來獨特性。

每周放一天無薪假 決定困難

香港迪士尼樂園自9月第二度重開後，迄今近兩個月，楊善妮表示，留意到本地客及年票會員數目有增長，園方對此感到高興及鼓舞，相信新城堡的開幕及樂園15周年活動，可吸引更多港人及旅客到訪，並期望香港與更多國家建立「旅遊氣泡」後，與不同部門加強推動本地旅遊業。

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對於樂園正要求員工每周放一天無薪假，楊善妮說，這個決定同樣困難，畢竟不希望因為疫情而影響他人生計，但樂園需要妥善控制營運成本，強調會不斷審視安排人手。

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記者：陳曉瑩