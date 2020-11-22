【澳牛休業】鑑於第四波疫情澳洲牛奶公司為保員工安全 宣布11月23日起暫停營業

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，今日（22日）新增68宗確診個案，61宗本地感染，其中11宗為源頭不明個案。今日新增50多宗初步確診個案。

有見及此，本港老牌著名茶餐廳、位於佐敦的澳洲牛奶公司（Australia Dairy Company）「澳牛」在Facebook宣布，鑑於第四波疫情來勢洶洶，為了顧客及員工着想，公司決定由明天起(11月23日)起暫停營業，直至另行通知。

早在今年3月，「澳牛」亦因疫情曾一度休業22日。「澳牛」除了招牌菜「忌廉炒蛋」及「蛋白燉鮮奶」出名外，澳洲牛奶公司的侍應素有「澳牛哥哥」之稱，火爆待客之道亦非常聞名。

澳牛的特色是「快、靚、正」，其招牌菜「光速餐」炒蛋、多士、通粉在食客落單後三十秒就光速上枱。更有食客曾指點餐慢的人絕對不適合到「澳牛」用餐。

每日營業額約10萬的澳牛茶餐廳

一名「澳牛」的前員工曾接受媒體訪問，指「澳牛」分為五個部門，分別是樓面、水吧、燉蛋、工場和洗碗碟，而每個部門都有一個主管，樓面伙記約20多個，水吧有十多人，估計餐廳所有員工約有50人。每日營業額約10萬，由此推算其年營業額超過3000萬，即使扣除成本後仍有過千萬盈餘。詳情即睇：澳牛屹立48年傳奇發跡史 每日營業額10萬的港式茶記

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責任編輯︰陳韻文