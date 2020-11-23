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【香港迪士尼CEO卸任】楊善妮指學會「將故事現實化」　在港管理經驗助推動創新

社會 00:01 2020/11/23

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

楊善妮於上周五（20日）主持樂園「15周年奇妙慶典」。（陳靜儀攝）

香港迪士尼樂園首名女性行政總裁楊善妮將於12月離任，返回美國出任迪士尼樂園消費品、遊戲及出版業務總裁一職。她指，香港是華特迪士尼公司重要市場之一，相信新崗位具挑戰性，會將管理香港迪士尼樂園的經驗，應用於新職上，盼為全球迪士尼商品推動更多創新的想法。

將港經驗　應用新職

楊善妮表示，樂園是一個可以讓任何人親身體驗及投入故事裏的地方，而管理香港迪士尼樂園的經驗，亦令自己學會為大眾「將故事現實化」的宗旨。

她說，返回美國後出任的新崗位要肩負將公司商品更全球化的責任，相信具挑戰性，亦是工作生涯中重要的一步，期望可為迪士尼推動更多創新的想法及產品，繼而將它們引回香港。

點擊圖片即睇楊善妮在香港迪士尼樂園的工作點滴：

    點擊圖片放大
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楊善妮加入華特迪士尼公司26年，在2006至2009年期間，她獲派駐香港擔任樂園度假區首席財務總監，並參與當時的首階段擴建計劃，引入「反斗奇兵大本營」、「灰熊山谷」和「迷離莊園」3大主題園區；2018年上任行政總裁以來，領導了樂園全新Marvel遊樂設施「蟻俠與黃蜂女︰擊戰特攻！」，以及協助主辦單位成功舉辦五月天及Ed Sheeran演唱會。

楊善妮說，個人最愛唐老鴨及Tinker Bell，已視香港為第二個家，盼新城堡能繼續吸客訪園；又形容社運及疫情的衝擊，令樂園經歷了不平凡的兩年，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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